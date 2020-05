Murió John Lafia, guionista y director de «Chucky»

El escritor también trabajó en la película original del muñeco diabólico y fue quien acuñó la frase “Hi, I’m Chucky, wanna play?”.

John Lafia con los muñecos de Chucky

John Lafia, uno de los guionistas detrás de la película original de Chucky, murió a los 63 años. Según publicó Variety, el guionista de se suicidó el pasado 29 de abril en Los Ángeles.

Lafia fue una figura clave en el desarrollo de la franquicia de Chucky ya que junto a Tom Holland y Don Mancini escribió el guión de la clásica película de 1988 y no solo se le atribuye la creación del nombre “Chucky” sino que también acuñó la famosa frase del muñeco diabólico: “Hi, I’m Chucky, wanna play?” (“Hola, soy Chucky, ¿quieres jugar?”).

Por otra parte, Lafia además dirigió y co-escribió el guión de la secuela de Chucky que se estrenó en 1990.

En ese sentido, pese a que el director cuenta con otros créditos en su carrera, tras el reporte de su fallecimiento Don Mancini, el creador del muñeco diabólico, quiso recordar a Lafia en una declaración que fue entregada por la familia a Variety.

“Estamos devastados de enterarnos del fallecimiento de nuestro amigo John Lafia. Fue una parte crucial de la familia ‘Chucky’ desde el principio. Co-escribió el guión original de Child’s Play junto con el director Tom Holland y yo, y John dirigió Child’s Play 2, la película favorita de consenso entre los fanáticos de Chucky”, señaló Mancini.

Lafia co escribió las producciones ‘Child’s Play’, de 1988 y ‘Child’s Play 2’, de 1990 que inspiraron a hacer en 2019 la película ‘Chucky, el Muñeco Diabólico’. El creador y guionista de la franquicia, Don Mancini, lamentó la pérdida reconociéndolo no solo como un gran artista sino como un maestro del cine y una persona sumamente creativa.

“John fue un artista increíblemente generoso”, añadió. “Me dejó acompañarlo a cada reunión y seguirlo en el set; me enseñó más sobre el cine durante la producción de esa película que varios semestres en la escuela de cine. John también fue una de las personas más curiosas y creativas que he conocido, alguien que siempre tomaba fotos y anotaba ideas”.

Además de su trabajo que definió la historia de Chucky, el currículum de Lafia incluye producciones como The Blue Iguana, Man’s Best Friend, Babylon 5, The Dead Zone, Firestorm: Last Stand at Yellowstone, y un videojuego de Digital Pictures/Sega llamado Corpse Killer.

