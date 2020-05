«No me meto en las guerras de nadie»: el silencio de Danna Paola en medio de la separación de Tini Stoessel y Sebastián Yatra

La protagonista de “Élite” quedó en medio de las críticas de los fanáticos de la pareja conformada por Stoessel y Yatra

Danna Paola quedó en medio de los problemas sentimentales entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra.

Desde hace unas semanas, Danna Paola quedó en medio de los problemas sentimentales entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra. De un día para el otro, la actriz y cantante mexicana fue señalada como la tercera en discordia del romance, que finalmente concluyó el pasado fin de semana en medio de los rumores sobre una supuesta infidelidad que hasta ahora no ha sido aclarada.

Fue así que la protagonista de Élite quedó en medio de las críticas de los fanáticos de la pareja conformada por Stoessel y Yatra, sin que hasta ahora se pronunciara sobre este escándalo, ya que siempre se ha definido como una persona hermética con respecto a su vida privada.

Es justo por sus reservas al hablar sobre su situación sentimental, que sorprendió cuando en medio de los ataques la intérprete de Sodio usó su cuenta de Twitter para compartir un enigmático mensaje que fue interpretado como su respuesta al escándalo.

La famosa mexicana se limitó a escribir “…básicamente…”, al lado de un video de la recordada escena de la serie española de Netflix, Élite, en la que Danna, como Lucrecia Montesinos, interactúa con el personaje de Guzmán, interpretado por Miguel Bernardeau.

“¿Me hablas a mí? ¡Qué dilema! Yo en este conflicto soy como Suiza, un país bello, rico y que no me meto en las guerras de nadie”, pronuncia la querida “Lu”, mensaje que fue interpretado como su posición ante la ruptura entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra.

El tweet pronto se volvió viral y en cuestión de algunas horas consiguió que fuera compartido 11,4 mil veces y recibiera 85 mil Me gusta.

Además las opiniones se dividieron, ya que mientras los fanáticos de Danna Paola la defendieron sobre cualquier cosa, los de Tini Stoessel la atacaron sin piedad.

Ante los constantes ataques, en Twitter surgió el hashtag #EstoyContigoDanna impulsado para defender a la actriz y cantante mexicana.

Tan solo el día de ayer se emitieron más de 14,8 mil comentarios en la red social, en su mayoría son para resaltar el talento y belleza de la estrella internacional.

“Porque lo único que has hecho es poner a México en alto”, “Debe ser muy horrible odiar a Danna Paola y no tener argumentos válidos para decir que no tiene talento ¿verdad?”, “Logró que me gustara su música y su personalidad tierna, divertida, empoderada y única, e hizo que me enamorará de ella” o “¡Ella no merece todo ese odio! Mira cuánta luz tiene, ella brilla mucho”, son algunos de las reacciones a favor de la joven de 24 años.

Incluso resaltaron aquellos pronunciamientos en contra de acusarla del distanciamiento entre Yatra y Stoessel: “A ver si ya se quitan la costumbrita de culpar a una mujer de rupturas amorosas y que el hombre sea exonerado de toda responsabilidad”, “No la culpen por una ruptura ajena, siempre andan tirando cuando no saben la verdad” o “Cuando ustedes hayan sido una princesa Disney a sus 16, nombrados orgullo latino por Broadway a los 18, y sean reconocidos internacionalmente desde los 5, se ponen criticar a Danna Paola”.

La actriz y cantante ya se había pronunciado sobre este tema en dos ocasiones. En sus historias de Instagram y en una entrevista con el canal TNT América Latina, la famosa negó sostener un romance con el cantante colombiano.

“Hemos estado componiendo y hablamos hace poco. Estoy muy contenta, ya lo vieron, estamos creando algo muy cool. La verdad que para mí Sebastián es alguien que admiro muchísimo, nos conocemos hace tiempo y es muy cool poder crear música y compartir como intérpretes y autores la pasión por la música. ¡Me emociona muchísimo! Así que estén pendientes, se viene algo pronto», dijo para la televisora.

En su red social repitió que solo se habían reunido para crear nuevas canciones.

