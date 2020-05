Padres: el problema es el internet, los equipos y el costo

El sector tuvo una reunión con el ministro Cárdenas, pero no hubo solución

Después de casi tres meses de suspensión de clases las clases a nivel nacional; los padres aun enfrentan problemas de acceso al internet, a equipos como celulares o computadoras y el costo. Esto dificulta que sus hijos puedan recibir educación.

“Uno de los más grandes conflictos que no contempló el Gobierno es que los padres no tienen los equipos para pasar clases virtuales. Algunos colegios pasan clases de 7:30 hasta el mediodía y el problema es cuándo tienen dos o tres hijos”, declaró la vicepresidenta de la Junta Nacional de Padres de Familia, Florencia Irahola.

Miriam Huarahuara, madre de tres niños enfrenta cada día esa dificultad. “¿Qué hago en la casa cuando tengo tres hijos y sólo una máquina? ¿Sorteo quién pasa clases hoy mientras los otros miran?”, cuestionó la mujer.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Una segunda dificultad que advierten es el acceso a internet. Según datos oficiales, sólo el 16% de los 3,3 millones de hogares del país tienen conexión a internet fija y pese a ello Huarahuara dijo que los profesores envían tareas que deben entregar los estudiantes “de forma obligatoria” cada semana.

“¿Qué pasa con las madres que no tienen acceso a la tecnología? Una de ellas compró un smartphone, hizo un gasto extraordinario para que sus hijos pasen clases”, declaró.

Finalmente, la gran mayoría que no tienen acceso al internet fijo, deben comprar tarjetas diarias. Esta situación se agrava porque las clases se extienden por varias horas, los profesores envían documentos o piden que vean videos y las megas el crédito se agotan de forma rápida.

La directiva de la Junta de Padres tuvo una reunión a través de zoom con el Ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, el pasado jueves. Irahola presentó estos problemas y, según ella, la autoridad se molestó.

“Nos dijo que estamos usando la pobreza de la gente para frenar las clases virtuales. Parece que la autoridad no conoce el contexto del país, que no llegó a casas donde no hay ni electricidad”, afirmó la dirigente.

Por esta razón, la organización de padres pide que se lleve adelante una reglamentación para las clases virtuales. Advierte que con tan bajo acceso al internet se estaría vulnerando el derecho de acceso a la educación, ya que sería accesible solo para ciertos sectores de la población.

Plataforma estatal

Entel El 12 de mayo el Ministerio de Educación y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), firmaron un convenio para proveer de apoyo tecnológico mediante plataformas virtuales a maestros y estudiantes del país.

El 12 de mayo el Ministerio de Educación y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), firmaron un convenio para proveer de apoyo tecnológico mediante plataformas virtuales a maestros y estudiantes del país. Costo El acceso a esta página no gastará pero solo cuando se navegue dentro del portal, otras herramientas si tendran costo.

Fuente: paginasiete.bo