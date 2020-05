‘Pájaro muerto en lo alto de un plato’, la desastrosa propuesta de Saray en ‘MasterChef 8’

La concursante se negó a cocinar una perdiz y fue expulsada ‘ipso facto’ por el jurado

La cuarta entrega de MasterChef 8 estuvo marcada por la expulsión de Saray y sobre todo, por las continuas faltas de respeto de la aspirante a los miembros del jurado. Una de las más flagrantes fue su propuesta culinaria para la última prueba de la noche cuando entregó una perdiz muerta que se negó a cocinar y la llamó “pájaro muerto en lo alto de un plato”.

Aquello provocó la indignación de los jueces que no dudaron en expulsarla automáticamente y disculparse con la audiencia por haberla elegido como concursante. “Nos hemos equivocado terriblemente contigo…”, decía Jordi Cruz muy enfadado.

‘MasterChef 8’: Jordi Cruz entrega a Saray el delantal negro (rtve)

Saray comenzó la noche enfrentándose al jurado en la primera prueba en la que tenía que elaborar un postre. Su actitud molestó tanto al jurado que Jordi Cruz le entregó directamente el delantal negro. Eso hizo perder los estribos a la aspirante que soltó un: “El aura podrida la tienen todos… Ya pueden tener mil millones de estrellas Michelines… Tienen la negra”.

A partir de ahí la cosa fue a peor hasta que fue expulsada. En la última prueba los concursantes tenían que cocinar un plato con los ingredientes que encontrasen en una caja sorpresa. A Saray le tocó una perdiz que venía entera y sin desplumar, tras negarse a cocinarla, decidió presentarla muerta con una salsa cubriéndola por encima. Ante la situación, Pepe Rodríguez la aconsejó que no lo presentara pero ella hizo caso omiso.

‘MasterChef 8’: Saray se niega a cocinar la perdiz y la emplata muerta (rtve)

La propuesta final llevaba por título ‘Pájaro muerto en lo alto de un plato’, lo que ha indignado completamente al jurado de MasterChef 8. “Te voy a ser franco… Que me faltes al respeto a mí, que lo has hecho, a tus compañeros, que también lo has hecho, al programa, a las miles de personas que se han quedado fuera… Lo que le has hecho a este producto no tiene justificación alguna. Ni se te ocurra abrir la boca. Nos hemos equivocado terriblemente contigo…”, soltaba Jordi Cruz de lo más cabreado.

“Te he advertido que no entregaras esto. Demuestras que no eres inteligente, mujer. Vienes con la gracia a hacer esta idiotez”, añadía Pepe Rodríguez.

‘MasterChef 8’: La perdiz muerta de Saray (rtve)

Por su parte, Saray trataba de justificarse diciendo: “Desde que me habéis dado el delantal negro me bloquee, me sentí mal, no quería seguir en este programa”. Pero dicho justificación no le valió para que Cruz decidiese zanjar el asunto. “Te agradecería que te quitaras este delantal que no te mereces y cruces esa puerta ahora”, pidió el cocinero.

“Bye, bye…”, susurraba la expulsada mientras abandonaba regodeándose de la situación. Y es que en ocho ediciones de MasterChef, ‘Pájaro muerto en lo alto de un plato’ se coloca en al ránking de las peores elaboraciones culinarias. Una de las peores hasta ahora había sido el famoso ‘león come gamba’.

