Para Mesa y Camacho, Áñez no lo hace bien contra la COVID-19 ni contra el narco

Los candidatos presidenciales Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) y Fernando Camacho (alianza Creemos) polemizaron ayer, por separado, sobre el manejo del Gobierno, durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 y sobre sus acciones respecto del narcotráfico.

Mesa considera que el Gobierno falla al no difundir información “transparente y clara” sobre la situación y los indicadores del coronavirus y Camacho critica “las verdades a medias” sobre el narcotráfico. El exlíder cívico emplazó a la Presidenta a revelar quién recomendó a un narcotraficante perseguido para ser parte de su Gobierno.

Entrevistado en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol, Mesa dijo que falta información sobre lo que pasa con la curva de contagios y cuáles son los indicadores que se manejan para decidir si se levanta o no la cuarentena a partir del próximo 10 de mayo. Comparó lo que sucede en otros países, donde los gobiernos anuncian el desarrollo de la pandemia, explican en qué momento se encuentran, si la curva de crecimiento está en declive o en crecimiento geométrico o no, explican cuántos test tienen disponibles y cuántos van a realizar, cuántas camas hay disponibles, preparan hospitales de emergencia para circunstancias excepcionales y, a partir de eso, toman decisiones.

“Lo que nosotros estamos aquí es a ciegas. El Gobierno nos dice: voy a levantar la cuarentena el 10 y nos explica en detalle lo que va a pasar. No explica absolutamente nada de lo que está pasando ahora y no sabemos el nivel de la curva de crecimiento”, dijo.

Preguntó también cómo se interpreta que el país haya llegado a tener 241 contagios en 24 horas.

Recordó que hace tres semanas el Gobierno dijo que iba a importar 500.000 pruebas de coronavirus y hace pocos días anunció que Bolivia tendría 400.000. Considera que el país no debe conocer las intenciones de compra, sino los resultados concretos, cantidades y distribución de las pruebas, algo que no ocurre. Lo mismo sucede con la instalación de laboratorios y la situación de los hospitales centinelas.

Para Mesa, no es importante saber que se levantará la cuarentena, sino conocer cómo se van a encarar después las tareas para la evitar la propagación “que es algo que el Gobierno no ha respondido” y advirtió que la coyuntura indica que el país no puede tener un Presidente a medio tiempo, es decir, la mitad para gobernar y la mitad para ser candidata presidencial.

“VERDADES A MEDIAS” Camacho, a través de un post en su cuenta de Facebook, le pidió a Áñez dejar las “verdades a medias” y dejar de “socapar al narcotráfico en Bolivia”.

Emplazó a la Presidenta a revelar “el nombre del ‘alto político cruceño’ que ‘recomendó’ a un narco buscado a nivel internacional, para que ocupe un cargo en su Gobierno”.

Se refería así a Fernando Gustavo Álvarez Peralta, sindicado por la DEA por narcotráfico, quien fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Rural durante cinco días en febrero.

“Necesitamos saber quién designó a un narcotraficante de alto vuelo en un cargo tan importante. No queremos que esta denuncia quede como el avión con droga que salió del Beni, y que hasta hoy no tenemos a los verdaderos culpables en la cárcel, ni los nombres conocemos. O como el operativo de captura de la llamada ‘Reina del Norte’. No queremos MAS de lo mismo; ¡queremos otro país para los bolivianos!” (Sic), agregó.

Aseguró que el pueblo logró que el país se librara de la “tiranía de un narco gobierno, y es inconcebible que se siga apañando y conviviendo con la mafia organizada del narcotráfico” (sic).

Insistió en que el Gobierno de Áñez debe responsabilizarse por designaciones “que le hacen daño al país” y debe explicar qué sucedió con Álvarez.

El ahora exfuncionario fue sindicado el 2017 por la DEA por ser parte de la organización de tráfico de drogas “Flores”. Entre el 14 y el 19 de febrero, fungió como Director General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Rural.

Según esa cartera de Estado, el exfuncionario, al postular al cargo, presentó toda su documentación incluido el Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Unidad Nacional de Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) del Consejo de la Magistratura, “constatándose su idoneidad y compatibilidad”.

Añade que la ministra de esa Cartera de Estado, Eliane Capobianco, tras conocer publicaciones “en redes sociales” que ponían en duda la “honestidad y honorabilidad del ciudadano” pidió su renuncia.

“BUITRES POLÍTICOS”

El Arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, exhortó el domingo a los bolivianos a dar prioridad absoluta para preservar la vida de todo ciudadano ante la pandemia y expresó su rechazo a las acciones de violencia y discriminación contra personal sanitario encargado de cuidar a los afectados, reportó ERBOL.

Durante su homilía desde la capital oriental, dijo que en este tiempo de pandemia “hacen falta hombres y mujeres que se unan en un esfuerzo común y pongan sus mejores talentos para vencer este mal y mirar al futuro con esperanza y no buitres que, por sus intereses políticos o económicos, se aprovechan de la pandemia y no arredran ni ante el sufrimiento y la muerte de tantos hermanos”.

Desde la Basílica Menor de San Francisco de La Paz, el Obispo auxiliar de la Diócesis de El Alto, Giovani Arana, lamentó las actitudes de egoísmo y denunció el interés de algunos políticos a quienes más les preocupa llegar al poder en lugar de luchar contra la pandemia.

“Nos los han demostrado estos días con hechos recientes que hemos vivido en nuestro país. Desinformación, manipulación, mentiras, violencia, actos que repudiamos y esperamos que no se vuelvan a repetir”.

Fuente: OPINIÓN