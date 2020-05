Patzi presentó plan anti Covid-19 que propone entierros masivos

La Asamblea Departamental de La Paz pidió un informe sobre las fuentes de financiamiento y otros detalles del plan, presentado recién, en plena pandemia.

Ivone Juárez / La Paz

Hace 13 días, el 20 de abril, en plena pandemia, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, recién remitió a la Asamblea Legislativa de La Paz el plan estratégico para enfrentar el Covid-19 en la Sede de Gobierno. La propuesta demanda un presupuesto de alrededor de 306 millones de bolivianos y entre otros plantea la implementación de cinco hornos crematorios y cementerios en todos los municipios para entierros masivos.

El plan debe ser implementado por el Servicio Departamental de Salud (Sedes), pero éste fue intervenido el 16 de abril por el Ministerio de Salud, cuatro días antes de la presentación del plan de Patzi, después de constantes denuncias de la población contra esa instancia por falta de atención e implementación de los protocolos de salud para la contención de la Covid 19.

La nueva autoridad del Sedes, René Sahonero, no conoce la propuesta formalmente, sólo sabe de «algunos detalles» que – adelanta – no coinciden con los lineamientos del Ministerio de Salud, que se siguen en este momento en La Paz.

«No lo tenemos el plan, no lo conocemos; lo ideal sería conocerlo para ver si funciona o no. De acuerdo a lo que nos comunicaron, tiene actividades que no coinciden con el plan nacional que estamos ejecutando para detener la pandemia», dijo Sahonero a Página Siete.

En el plan de Patzi llama la atención la implementación de al menos cinco hornos crematorios y de cementerios para entierros masivos en los 87 municipios del departamento de La Paz, en lo que se plantea invertir al menos un millón de bolivianos. El documento, al que tuvo acceso este diario, no establece la ubicación de crematorios.

“87 municipios cuentan con espacios masivos de entierro para víctimas, cinco hornos habilitados para la cremación”, se lee en los puntos 2.5 y 2.6.

Consultado al respecto, René Sahonero considera que en el caso de los hornos crematorios, la medida no toma en cuenta los usos y costumbres de población paceña y olvida que, en ese contexto, el Ministerio de Salud estableció un protocolo para el manejo de los restos mortales de los fallecidos por la pandemia.

“Los usos y costumbres de la población no permiten la cremación; la población busca dónde enterrar al familiar, por eso se cuenta con protocolo de manejo de fallecidos”, recordó.

La autoridad añadió que la tarea del Sedes es buscar la recuperación de los pacientes con Covid 19, no enterrarlos. “Cuántos muertos esperará el Gobernador Patzi para implementar hornos de cremación, dónde los instalará. Desconozco la planificación, creo que hay un mal asesoramiento: el objetivo es recuperar al paciente, no enterrarlo”, declaró.

La propuesta de la Gobernación de La Paz también indica la adecuación de ocho hospitales de tercer nivel para atender la pandemia. Al respecto, el actual director del Sedes recuerda que se establecieron centros Covid 19. “No sé a qué hospitales de tercer nivel se refiere el plan. Además, se tiene que seguir atendiendo los hospitales que atienden otras patologías”, dijo.

Añadió que desde que está en funciones el Sedes no recibió recursos de la Gobernación. “Estamos trabajando con los recursos básicos que tenemos en el Sedes y en coordinación con los municipios, que son los que están invirtiendo en parte en el control de esta pandemia”, dijo.

En el plan anti Covid 19 para La Paz se plantea también realizar una campaña de comunicación por más de cinco millones de bolivianos; crear un “comando de incidentes para generar información en investigación sobre el Covid 19” con 1, 8 millones.

Asamblea Departamental pide informe sobre plan de Bs 306 MM

El 20 de abril, en cumplimiento de la Ley de emer gencia sanitaria contra el Covid 19, el gobernador Félix Patzi remitió ante la Asamble Legislativa del departamento de La Paz el Plan departamental estratégico y operativo para la disminución del riesgo de contagio a través de la prevención, mitigación, atención, tratamiento y control sanitario permanente. El mismo prevé una inversión de 305.720.900 bolivianos.

El plan contempla cuatro líneas de acción: prevención, en la que se pretende invertir 17. 350.900 bolivianos; mitigación (5.170.000 bolivianos); atención y tratamiento (265.700.000 bolivianos), y control sanitario (17.500.000 bolivianos).

El 28 de abril, la Comisión Legislativa Jurídica y Régimen Electoral solicitó un informe al Gobernador Patzi sobre el plan estratégico para conocer, en primer lugar, cuáles son las fuentes de financiamiento (305. 720.900 bolivianos) y se explique qué modificaciones presupuestarias se realizaron.

El pedido también demanda un informe “pormenorizado del avance y ejecución física y presupuestaria de cada una de las líneas de acción del plan”, y si se encuentra en ejecución, considerando que el Servicio Departamental de Salud fue intervenido por el Ministerio de Salud.

La Asamblea Departamental también quiere saber si la Gobernación comunicó al Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COE) de La Paz que el plan será ejecutado por esa instancia”, como señala el punto 5.12 del plan.

Como la propuesta del Gobernador plantea la implementación de unidades de terapia intensiva, los asambleístas quieren saber el número de éstas, antes y después del Covid 19 “producto del plan”. De igual manera quieren conocer el estado de funcionamiento de los hospitales de tercer nivel, “si funciona la red epidemiológica y de salud, y cuántas entregas de alimentos y de insumos de bioseguridad” se realizaron en estos tiempos de pandemia.

Punto de vista

Andrés uzín, experto en políticas públicas

Busca administrar la tragedia



Lamentablemente, el plan estratégico de La Paz es un plan para administrar la tragedia en lugar de evitarla. De los Bs 305 millones, sólo 17, 3 están enfocados a la prevención. Lo que es peor, sólo 0,4 millones están presupuestados para mejorar la detección de la enfermedad. Esto muestra que las políticas departamentales están en contrasentido del mundo.

Todos los países están enfocados en testear e identificar al infectado, como parte fundamental en la lucha contra el Covid 19. La prevención no sólo por un tema humanitario y de salud, sino económico.

Una prueba serológica está entre los Bs 125 y 240 y la de PCR en 1.000. Tomando en cuenta que probablemente se tengan que hacer seis test serológicos y uno por PCR para detectar un infectado, y que éste pasaría 30 días en aislamiento (Bs 300 por día), implica un gasto para el Estado de 11.440 bolivianos. Cada enfermo grave en terapia Intensiva cuesta aproximadamente lo mismo por día.

Fuente: www.paginasiete.bo