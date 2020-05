Plantean ley para detener altos cobros en las clínicas privadas

Legisladores de la oposición y el oficialismo buscan regular las tarifas de estos centros mientras dure la emergencia sanitaria a través de nuevas normas.

Sergio Mendoza / La Paz

Un senador y un diputado, el uno de la oposición y el otro del oficialismo, impulsan por separado proyectos de ley que pongan un límite a los cobros excesivos en las clínicas privadas al momento de tratar a pacientes Covid-19.

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Omar Aguilar, remitió un proyecto de ley que es discutido en la Comisión de Política Social, Educación y Salud. El documento plantea que las personas infectadas reciban una atención gratuita en los centros privados y que sea el Estado el que corra con los gastos.

“Hay dos opciones: que el Ministerio de Salud corra con los gastos de tratamiento de pacientes confirmados. La otra opción es que se pague (a las clínicas) mientras dure la emergencia por los meses que se use estos hospitales con base en los estados financieros que ellos tienen, sobre las utilidades declaradas en esos meses. La idea es fortalecer el sistema de salud público para que no colapse”, explicó Aguilar.

En el proyecto de ley se señala que el Estado deberá dotar al sector privado los “insumos y equipos necesarios para la prevención, tratamiento de la infección para el Covid-19 de acuerdo a sus necesidades y demandas”.

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterio también anunció la presentación de un proyecto de ley en los próximos días para regular las tarifas de las clínicas privadas con relación a pacientes con coronavirus. “La intención es que durante la emergencia sanitaria se pueda normar y estandarizar el tema de costos y precios para la atención de la emergencia porque hay un sistema de salud que está a punto de colapsar”.

“Quiero dar un mensaje al ministro de Salud (Marcelo Navajas): Podemos estar en la misma gestión, pero (usted) tiene la obligación de viabilizar este proyecto y no entorpecer, porque obviamente esto sería un acto muy delicado, cuando ante la necesidad se quiera privilegiar el interés de ciertos grupos que en los últimos años han lucrado de manera descontrolada con la salud, la necesidad y la pobreza de la gente”, añadió Monasterio.

El pasado miércoles, el ministro Navajas exhortó a los propietarios de clínicas a cobrar tarifas solidarias y no lucrar con la enfermedad de las personas. Advirtió que el Estado tiene mecanismos para actuar.

Por otro lado, el senador del MAS, Efraín Chambi, envió un proyecto de minuta de comunicación para exhortar al ministro Navajas a que “realice el control y la regulación de los costos de las entidades de salud privadas por sus servicios sanitarios por el coronavirus (…) y emita instructivo para que la atención de la población (…) sea efectiva y los costos, de acuerdo a ley y decretos, estén a cargo del nivel central del Estado”.

En dicha minuta se mencionan al menos seis normas, entre decretos y leyes, que establecen que es responsabilidad del Ministerio de Salud, como cabeza de sector, controlar a estos centros privados.

“Decirles a los propietarios de los hospitales privados que la usura está penada. No nos parece justo que en plena pandemia se esté cobrando este tipo de montos. Por ahora sólo decirles que puedan tener un poco de conciencia y no lucrar con la desgracia”, dijo Aguilar.

El senador añadió que si bien se busca regular las tarifas mientras dure la emergencia sanitaria, queda como tarea pendiente establecer controles en este aspecto una vez pase la pandemia y se retorne a la normalidad.

Leyes y decretos

Apoyo El Decreto 1984 de 2014 y la Ley 1152 de abril de 2019 permiten al Estado establecer convenios de cooperación para que el servicio de salud privado apoye en la atención a los pacientes.

El artículo 3 de la Ley 1293 para el tratamiento de Covid-19 señala: “El sub sector privado deberá cumplir lo emanado por el Ministerio de Salud y las entidades territoriales autónomas”. Regulación El artículo 81 de la Ley Marco de Autonomías da potestad al Ministerio de Salud para regular “el funcionamiento de todos los sectores, ámbitos y prácticas relacionados con la salud”. El artículo 90 del Decreto 29894 también señala que esta cartera de Estado puede regular al sector privado.

Observan que el ministro Navajas sea propietario de una clínica

El ministro de Salud, Marcelo Navajas, es propietario de una clínica, según el mismo reconoció el pasado miércoles. En este sentido señaló que comprende las dificultades que deben sortear los dueños de estos centros al momento de pagar salarios, mantener el equipamiento y la infraestructura.

Sin embargo, el senador opositor Omar Aguilar indicó que esto representa un conflicto de intereses. “No es justo que un propietario de una clínica privada pueda ser ministro. Vamos a notar claramente que va a tratar de inclinarse siempre a defender los intereses de los privados”.

El artículo 10 del Estatuto de Funcionario Público señala como conflicto de intereses el hecho que servidores públicos “dirijan a personas individuales o colectivas que gestionen cualquier tipo de trámites, licencias, autorizaciones, concesiones, privilegios o intenten celebrar contratos de cualquier índole, con las entidades de la administración pública”.

El ambientalista y excanidado a la presidencia por el MNR, Virginio Lema, advirtió que si no se toma una decisión con relación al rol de las clínicas privadas durante esta emergencia porque existen intereses de por medio “entonces estamos frente a un gobierno absolutamente insensible”.

A fines de abril Lema le propuso al Gobierno actual cinco tipos de ahorro que permitirían destinar hasta $us 200 millones por mes a salud y educación.

Primero se debería reducir el salario de los funcionarios públicos, excepto a sectores de salud, educación y seguridad. Esto daría un ahorro de Bs 1.000 millones mensuales, según Lema.

La fusión de ministerios (de 20 a siete) daría un ahorro de Bs 50 millones. Reducción del gasto corriente (Bs 100 millones por mes). Cero publicidad gubernamental (Bs 100 millones por mes). Y recortes en los gobiernos subnacionales y el Legislativo (Bs 50 millones mensuales), explicó el excandidato.

“No estamos pidiendo a las clínicas que no cobren, sino que no lucren. No podemos callar porque una vez que los hospitales públicos se saturen mucha gente morirá por no tener plata. Hagamos de esto una cruzada”, acotó.