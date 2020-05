Ponchos Rojos dan plazo de 72 horas a Cárdenas para el retorno a clases presenciales

Ref. Fotografia: Foto: Internet

Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos de La Paz, piden al ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, instruya el retorno a clases de los niñas, niñas y jóvenes de forma presencial y no de forma virtual en el área rural. Dieron un ultimátum de 72 horas.

Santos Apaza Vila, dirigente del sector, aseguró que las poblaciones del área rural no están en la condiciones de acceder a los cursos virtuales porque no tienen un buen acceso al internet. La señal llega sólo a ciudades intermedias y no a comunidades.

“Nuestro hijos ya tienen que volver a las clases este año no lo pueden perder. Pedimos al Ministro de Educación que se ponga la mano al pecho (…) no hay buen acceso al internet. Los niños deben aprender a escribir con un educador presencial. Damos un ultimátum de 72 horas, desde el lunes ya tienen que comenzar las clases”, manifestó el ejecutivo de la provincia Omasuyos.

Según Apaza, los alcaldes de esa región se encargarán de hacer cumplir las medidas de bioseguridad. La curva de contagios por coronavirus en el departamento de La Paz continúa en ascenso con 415 casos y 24 fallecidos.

“Nuestros hijos no pueden perjudicarse. Estamos llegando a medio año y no vamos a permitir que pierdan el año”, acotó el dirigente.

No hay fecha para el reinicio de las labores educativas en Bolivia. El Ministro de Educación presentó el 27 de mayo un plan de contingencia de la educación superior, pero no para los niveles Inicial, Primaria y Secundaria de los establecimientos educativos. /Urgente

