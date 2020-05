Por la cuarentena, pacientes con cáncer no reciben tratamiento desde enero

Doña Teresa Chipana se enteró el año pasado que tenía cáncer de cuello uterino. Debido a ello realizó su tratamiento de quimioterapia y radioterapia (terapia externa), que concluyó los primeros días de enero, pero después debía acceder al tratamiento de braquiterapia (terapia interna) para que pueda vencer el cáncer.

Sin embargo, no comenzó el segundo tratamiento porque para ello debía viajar a Santa Cruz, por el acuerdo entre el Estado y el Oncológico del Oriente para atender a esos pacientes. Como desde hace dos meses rige la cuarentena por el coronavirus, no puede acceder al tratamiento. “Ya siento mucho dolor, no puedo más”, lamentó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Como ella, al menos otras 20 pacientes con cáncer de cuello uterino están en las mismas condiciones, ya que cumplieron sus tratamientos de quimioterapia y radioterapia, pero aún les falta concluir el de braquiterapia, informó la presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer del Hospital de Clínicas, Rosario Calle.

“Estamos muy preocupadas, porque las pacientes están sufriendo de dolor. Lastimosamente, este tratamiento debe hacerse inmediatamente después de una radioterapia o a lo mucho dos semanas después, pero hay pacientes que están esperando cinco meses”, explicó la representante del sector.

Agregó que las 20 pacientes son sólo del departamento de La Paz, pero señaló que hay otro grupo de mujeres con el mismo problema en el interior del país.

Calle manifestó que las pacientes están conscientes de que no pueden ir a Santa Cruz, porque además en ese departamento “se incrementan los casos de Covid-19” y, si viajarían a esa región, “sus vidas estarían en riesgo, porque son una población muy vulnerable”.

Frente a ello, apuntó que solicitaron a la responsable del Programa de Lucha Contra el Cáncer, del Ministerio de Salud, que les ayude a que las afectadas puedan acceder a ese tratamiento en un centro privado que hay en la ciudad de El Alto y que ya cuenta con el equipo.

De acuerdo con un comunicado que emitieron en la cuenta de Facebook de la asociación, las pacientes “suplican” a las autoridades que analicen la situación médica de estas mujeres y den una “respuesta excepcional» ante el escenario crítico en que el coronavirus las dejó, porque de seguir así “será en vano el tratamiento de radioterapia y quimioterapia que nuestras hermanas han hecho”.

La presidenta de la asociación aseguró que ante ello, la organización se declara en emergencia y anunció que saldrán a las calles si no son escuchadas.

No obstante, el Gobierno emitió el pasado jueves el Decreto Supremo 4231, que en su único artículo modifica el parágrafo uno del artículo dos del Decreto Supremo 3704, del 31 de octubre de 2018, que autoriza al Ministerio de Salud cubrir los gastos por el tratamiento de radioterapia y de braquiterapia de alta tasa hasta el 1 de octubre de 2020.

Ese tratamiento lo podrán realizar los pacientes con cáncer de escasos recursos económicos y que no cuenten con ningún seguro de salud en establecimientos de salud del subsector público, privado y, además, alcanza a los de “la seguridad social a corto plazo”.

Calle aseguró que su organización solicitó la ampliación de ese decreto porque hasta la fecha no funciona ningún hospital público con equipos de radioterapia.

De todos modos anticipó que esta es una norma con la que se da aval para que los pacientes de La Paz hagan el tratamiento en centros privados.

Fuente: paginasiete.bo