Presentadora de Esto es Guerra en Perú, asegura que su intención es bajar la tensión en el hogar

Mea culpa. Esto es Guerra hizo un mea culpa con Karen Dejo e Ivana Yturbe.. Foto: Captura

‘Esto es guerra’ volvió a la pantalla de América Televisión, en medio del aplauso de sus seguidores, pero también de la condena de sus detractores. La productora Mariana Ramírez del Villar conversó con La República sobre la primera edición del reality en medio de la pandemia por el Covid-19.

–El retorno de ‘EEG’ hizo 18,1 puntos en el rating.

– Sí y estamos contentos porque hemos hecho un programa empático y acorde a la realidad.

–¿Cuándo se decidió que cada equipo apoye a una obra social? Imagino que la coyuntura influyó en el formato.

–La división de los equipos se hizo para bajar la densidad de personas que asisten al set, y el tema de ayudar a diferentes zonas vulnerables siempre estuvo contemplado por nosotros, pero ahora lo haremos con mayor frecuencia. Hay muchas sorpresas aún, tenemos un programa distinto para bajar un poco la tensión en el hogar, queremos ayudar a relajar la realidad de la familia peruana.

–Este retorno no ha estado libre de las críticas. Se cuestiona, por ejemplo, el estar fomentando la formación de grupos en tiempos de pandemia…

– Nosotros guardamos la distancia, somos conscientes de que esta pandemia nos ha hecho reflexionar a nivel de contenido, queremos salir más empáticos, queremos tener un mensaje y educar.

–Karen Dejo e Ivana Yturbe pidieron ‘perdón’ por incumplir las reglas del confi namiento; Patricio Parodi, a la exministra de la Mujer y Mario Irivarren confesó estar infectado con el Covid-19 y ‘no tenerle miedo al virus’. Tomando en cuenta que los guerreros son referentes juveniles, esto se podría malinterpretar. ¿No es un exceso?

–Para nosotros era una responsabilidad enorme renunciar a que Mario no esté en el set, era prioritario. Qué explicación le íbamos a dar al público, sino decir más que la verdad. En cuanto a Ivana y Karen, debimos aclarar que no habían tomado una actitud correcta y que debían ser sancionadas. Más que un retiro definitivo del reality, quisimos dejar como ejemplo que las malas decisiones traen consecuencias. Nosotros no vamos a perder nuestro ADN, somos un reality, no vamos a dejar de competir y exponer lo que pasa allí.

–Pancho Rodríguez también besó el suelo del set…

–Creo que la emoción le ganó a Pancho, estaba con su mascarilla, no podemos criticarlo directamente. Es un ser humano que comete errores como cualquiera. Pero todo Pachacamac está desinfectado, y tomando todas las medidas.

–¿Tienen fecha para regresar con público en el set?

–Hemos aumentado pantallas en el set y grabamos a chicos desde sus casas para que se vean representados, pero físicamente aún no regresamos con público hasta que termine el año.

– ¿Existe la posibilidad de que los guerreros que quedaron fuera por la reducción de participantes retornen en algún momento a ‘EEG’?

– Por un tema de solidaridad estamos tratando de contar con la mayor cantidad de guerreros que siempre hemos tenido en la planilla. En el camino, porque no somos infalibles, sabemos que habrá algunas bajas por contagio, que será inevitable, no necesariamente por el set, sino porque no sabemos cómo se comporta la gente cuando abandona Pachacamac. En ese momento, vamos a llamar a esas personas para que tomen su lugar y tener como una banca de suplentes, siempre con el ánimo de ayudar a todos y tener una rotación importante.

– Por otro lado, ¿cuándo tienes previsto reanudar las grabaciones de la novela ‘Princesas’?

– Apenas se levante la cuarentena, porque la ficción tiene protocolos distintos a estar en vivo.

Fuente: larepublica.pe