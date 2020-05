Presidente de YPFB descarta su renuncia en una entrevista con Valverde

Mire la entrevista con el presidente de YPFB, Herland Soliz, quien niega que haya renunciado oficialmente, aunque admite que estuvo a punto de hacerlo. Niega irregularidades en su gestión.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, admitió que estaba a punto de renunciar, pero que luego de una reunión con los trabajadores decidió no hacerlo. Así lo expresó en una entrevista en el programa Sin Compostura, con el periodista Carlos Valverde.

Poco antes de la entrevista, había circulado la versión extraoficial de que Soliz renunció oficialmente a la presidencia de la estatal petrolera.

El presidente de YPFB negó que existan irregularidades en las nuevas cinco licitaciones que se hicieron. «Los contratos se tiene que firmar, porque tenemos siete días de autonomía de combustible, porque aunque yo no esté de presidente existen siete días para formalizar los contratos. Esto (las denuncias) es algo que no tiene sentido», insistió.

«Lo que estamos haciendo es totalmente transparente y legal. Cada uno de los cinco contratos fue adjudicado a una empresa distinta y al menor precio», explicó al señalar que

«Ya estoy encima con Transparencia para que me auditen y también pido que me auditen externamente, yo me someto a esa fiscalización (…) No estoy aquí para irme del país, estoy aquí para respaldar cada una de las acciones que ha hecho este país», aseguró.

Por el contrario, «hasta marzo se habían ahorrado 300 millones de dólares en la importación de combustible, los cuales fueron invertidos por el ministro (Jose Luis) Parada en bonos», explicó Soliz.

El ejecutivo insistió: «No sé cuántas personas quieren mi cargo, ni tampoco cuántas no quieren mi cargo (…) Como servidor público nunca he tenido una denuncia».

