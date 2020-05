«Rain On Me»: Lady Gaga estrena una canción interpretada junto a Ariana Grande

Ambas artistas compartieron en Twitter emotivos mensajes e incluso memes sobre su amistad.

La cantante estadounidense Lady Gaga ha publicado hoy una nueva canción en la que participa Ariana Grande, titulada ‘Rain on me’ (‘Llueve sobre mí‘). El tema forma parte del flamante álbum ‘Chromatica’, cuyo lanzamiento, tras varias postergaciones, está previsto para el próximo 29 de mayo.

La composición musical representa «una analogía de las lágrimas, que son la lluvia», explicó Gaga. Al mismo tiempo, confesó que «también es una metáfora de la cantidad de alcohol que tomaba para aislarme», según cita Vulture.

«Preferiría abstenerme. Preferiría no estar bebiendo, pero aún no he muerto. Todavía estoy viva. Llueve sobre mí», comentó la artista sobre el sentido de la letra. Y añadió: «Está bien, voy a seguir bebiendo. Esta canción tiene muchas capas».

Ambas vocalistas compartieron en Twitter el emotivo trasfondo detrás del trabajo colaborativo, expresando su sentimiento de amistad y su amor compartido por el vino y la pasta.

«Una vez sentí que lloraba tanto que no iba a detenerme nunca. En vez de reprimirlo, pensé: vamos, puedo hacer cosas difíciles. Ariana Grande te quiero por tu fuerza y amistad. Mostrémosles lo que tenemos», escribió Gaga.

«Ahora cuando lloro en vez de reprimirlo, digo: ‘Estoy lista, llueve sobre mí’, expresó la intérprete en otro tuit, en el que expresó su gratitud al compositor y productor musical Michael Tucker, conocido por su nombre artístico BloodPop.

«Gracias por animarme a seguir adelante cuando estaba triste. Resulta que incluso si no te sientes lo suficientemente bien aún puedes ser. Recuperé mi alegría cuando escribimos esta canción. Estaba ahí, tan solo necesitaba encontrarla», escribió.

A su vez, Ariana Grande recurrió a la misma red social para hablar de su vínculo emocional con Gaga.

«Una vez conocí a una mujer que conocía el dolor de la misma manera que yo, que lloró tanto como yo, bebió tanto vino como yo, comió tanta pasta como yo y cuyo corazón es más grande que todo su cuerpo. Inmediatamente sentí que ella era como una hermana para mí», tuiteó Grande.

«Entonces ella tomó mi mano y me invitó al hermoso mundo de Chromatica, y juntas debemos expresar lo hermoso y terapéutico que se siente llorar. Espero que esto los haga sentir a todos tan motivados como lo hace con nosotras dos. ¡Te quiero, Lady Gaga, eres una estupenda supermujer!», concluyó.

Aparte de los emotivos mensajes, Ariana Grande compartió dos memes con personajes del dibujo animado ‘Bob Esponja’ para ilustrar su amistad con Gaga.

Fuente: actualidad.rt.com