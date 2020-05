Raúl Olivares, exarquero de Wilstermann, dice que hubo cosas raras en el partido ante River Plate

Para Wilstermann la Copa Libertadores de 2017 tiene un sabor agridulce, porque en esa edición logró llegar a los cuartos de final, después de una campaña extraordinaria, eliminando a grandes equipos como Atlético Mineiro en octavos; pero también tuvo una caída estrepitosa en cuartos cayendo por 8-0 en el partido de vuelta ante River Plate.

Una de las figuras de esta Copa Libertadores fue el golero chileno Raúl Olivares, quien después de tres años aseguró que hubo algunas cosas extrañas entorno a ese partido, disputado en Buenos Aires, el 21 de septiembre de 2017.

Olivares brindó una entrevista a Diego Romano, del programa argentino La Nota con Roma, donde dejó entrever que cree que hubo algunos favoritismos de la Conmebol con River Plate, con el tema de los casos de doping positivo.

“Ignoro la fuerza que pueda tener River en la Conmebol, pero de que hay algo raro, hay, que quizá hoy día no se va a saber, pero un día se sabrá”, aseguró que Olivares, en relación a que en junio de 2017 salió a luz que en River Plate habrían siete casos de doping positivo, pero que después terminaron solo confirmando dos casos y uno de ellos en un juvenil, motivo por el que el equipo no fue suspendido del torneo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Olivares sostiene que el ritmo de juego de los jugadores de River Plate, durante los 90 minutos en el partido ante Wilstermann, fue muy extraño, porque en su criterio y su experiencia, es muy difícil que todos los jugadores de un equipo mantengan ese ritmo de competencia durante todo el partido.

“Nunca vi un ritmo así, nunca vi en ningún equipo… creo que ese ritmo es del Barcelona, del Real Madrid o el Paris (PSG). Nunca vi un ritmo igual, pero sé que la calidad que tienen, es indiscutible, pero el ritmo y para mantener ese ritmo todo el partido y eso que jugaron así el segundo tiempo”, aseguró la “Araña” Olivares.

Además cuestionó que los casos de doping positivo en River Plate, no fue el escándalo que debió haber sido.

“Fue una noticia grave, pero no tuvo el impacto de una noticia grave. Si hubiera tenido el impacto que debía, River tendría que haber sido descalificado… alguien le bajo el perfil de eso. No sé, pero me parece muy extraño, no sé cuántos jugadores de River dieron positivo, creo que siete y que luego supuestamente fueron 2, algo extraño”, dijo.

Tras esa goleada en Bolivia mucho se habló de apuestas, de que el equipo se vendió, incluso pusieron en tela de juicio al estratega peruano Roberto Mosquera.

Al respecto Olivares aseguró que quien perdió más con esa derrota fueron los jugadores, entre ellos él.

“El mejor negocio para mí era ganarle a River, porque me estaban viendo de España, de Europa, porque yo había salido figura con Mineiro y con River en Cochabamba, me estaban mirando, pero la verdad no se pudo”, dijo.