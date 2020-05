Se filtra audio de la reunión de presidentes de clubes y se desata un escándalo

Ayer por la noche se filtró un audio de la reunión virtual de 11 presidentes de clubes de la División Profesional. La acción provocó la molestia de los dirigentes que participaron del encuentro. Uno de ellos -Juan Jordán, titular de Blooming- calificó el hecho de “una falta de respeto” y lamentó “que nos estemos grabando como delincuentes”.

Los líderes de los clubes bolivianos, liderados por el presidente de Bolívar Marcelo Claure, se reúnen todos los sábados para intentar encontrar soluciones a la crisis económica que se intensificó con la pandemia de la Covid-19. La cita privada, a través de Zoom, se postergó para ayer. Presuntamente, uno de los integrantes envió el audio a los medios de comunicación.

“Es una vergüenza y falta de respeto que entre nosotros los presidentes de los clubes profesionales se esté grabando como si fuésemos delincuentes”, protestó Jordán, quien anunció: “Me retiro de este grupo y no voy a ser cómplice de nada que vaya en contra del fútbol nacional”.

Tanto el audio de la reunión como el escrito de Jordán fueron enviados a los periodistas de todo el país. “Nosotros no tenemos nada contra el presidente (de la federación, César Salinas), lo que sí tenemos que ser es críticos y preocuparnos por una federación que está más llena de intriga e incertidumbre que aciertos. Nosotros queremos guiarlo (a Salinas). Me llegó información que ellos (directivos de la FBF ) dicen ‘qué creen que son ellos, están tramando algo contra mi’. Nunca pensamos eso, no nos interesa dañar”, se escucha a Gróver Vagas, titular de Wilstermann.

