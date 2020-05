Secretario de Salud desconoce situación de Leyes, luego que dio negativo a Covid-19

El secretario de Salud de la Alcaldía, Enrique Torrico, indicó este miércoles que desconoce la situación del alcalde José María Leyes, quien después de haber dado negativo a la prueba de Covid-19 no cumplió con una agenda pública. Tampoco conoce si volverá a su despacho.

“Yo no puedo dar ninguna información porque no soy su médico. Nosotros, como Secretaría de Salud no manejamos los protocolos de ese tema, sino lo hace el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, eso es lo que corresponde”, indicó.

Estas declaraciones las hizo luego de que el lunes Torrico fuese quien anunció el aislamiento de Leyes por sospecha de Covid-19 y que el mismo presentaba tos seca persistente y otros síntomas por haber estado en contacto con personas con coronavirus. Ese mismo día, Leyes tenía programada una declaración en la Fiscalía por la adjudicación irregular de un contrato de comida para la policía y los militares durante la emergencia sanitaria.

Pese al resultado negativo a Covid-19, en el transcurso de la mañana el Alcalde no participó de una actividad anunciada y tampoco se ha informado las razones por las que continuaría aislado.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Ninguna instancia del municipio tampoco ha confirmado su la autoridad edil asistirá al diálogo convocado por la gobernadora Esther Soria para las 15:00 para buscar una solución al conflicto de K’ara K’ara, que ha “inundado” de basura la ciudad, luego de nueve días de bloqueo.