“Si el Gobierno no metía prisa no hubiera habido problemas”

El dueño de la empresa que vendió los respiradores a Bolivia contradice al fabricante y dice que desde un principio se presupuestó el Respira advanced.

El envío de los respiradores se hizo en un avión de BOA. Foto:El Deber

Yo pasé la propuesta de 50.000 dólares. El Gobierno me dice que tiene prisa porque darían una rueda de prensa con la presidente y necesitan las máquinas urgente. Dicen ellos que mandarán el avión. Yo les digo que el avión que ellos mandarán costará mucho más, sólo el combustible cuesta 80.000 dólares. Que yo no pagaré 200 y pico mil porque tengan prisa. Yo les ofrezco que en 15 días van a tener los respiradores ahí.

Tienen 10 días para verificar que la máquina funciona y que todo está bien. Si en ese periodo no se me hace el pago yo tendré que tomar medidas con mis abogados para demandar o si no que me devuelvan los aparatos y el dinero de fábrica.

En medio por la polémica por la compra de 170 respiradores españoles con un supuesto sobreprecio de miles o millones de dólares, el gerente de la empresa intermediaria IME Consulting, Ignacio Mazarrasa, asegura que no hubiera habido ningún problema si el Gobierno no lo apresuraba en entregar un producto incompleto. En clara contradicción con el fabricante, GPA Innova sostiene que la compra inicial incluía los accesorios que aún no llegaron a Bolivia y un software de actualización. Dice que esto se acordó de palabra, pues hasta el momento no se conoce de un detalle de qué incluía la compra.

Llegamos a un acuerdo firmado en el que ellos dicen que se hacen cargo del vuelo menos 50.000 dólares.

Usted nos envió una factura por la compra de 170 equipos básicos y 170 kits de accesorios. Pero no hay la factura de la compra del software advanced, de los filtros, carritos, ni nada, sólo unas proformas hechas el 19 de mayo.

El primer pago sólo me cubre para pagar (los equipos básicos y kits de accesorios). A mí me quedaron en cuenta unos 300 mil dólares. Con eso yo no puedo pagar la factura de lo que resta, que son un millón y pico. Hasta que yo no reciba el segundo pago a mí GPA Innova no me puede emitir una factura real.

Entonces yo digo “hágame las facturas proforma”, que es lo que se hace en España por ley. Cuando yo reciba el pago del Gobierno (el otro 50%) le haré el pago y más una factura como lo que se ha hecho con los 170 primeros respiradores básicos. Y luego incluyo la actualización, las baterías, los carritos, porque ellos querían todo a toda prisa.

¿Por qué no mandó todo junto?

Porque la actualización (advanced) aún no estaba lista. La estaban terminando. Les dije que me esperaran cinco días. Me dijeron que no, le vamos haciendo el pago del 50%. Les dije que yo no funciono así porque a mí la fábrica me hace pagar el 100%. Al final nos quedamos en un standbye, yo no puedo sacar mercancía si no pago el restante 50%. Por eso se ha quedado en una factura proforma.

Pero las baterías, los carritos y el filtro sí había en stock.

No había en stock en ese momento y yo no tenía el dinero para pagarlo.

GPA Innova señaló que el pedido fue sólo de los 170 equipos básicos y los kits sin los filtros. Sin carrito ni baterías. Usted dice que fue el pedido completo

El pedido original es completo. Yo dije les pasaré el presupuesto de 26.000 dólares que incluye transporte, garantías, empresa de mantenimiento, los carritos y todo esto. Pero esto no lo vamos a tener sino dentro de 15 a 20 días. Me dicen que necesito sacarlo sí o sí el domingo, y el domingo lo mandaron el avión para una rueda de prensa que tenían con la presidente y todo el rollo.

Yo les dije que les voy mandando esto (los equipos básicos), más bien ustedes mándenme el 50% vale, con eso yo pago el básico y cuando ya esté todo listo mandamos las baterías, todos los sensores.

Viendo las proformas que son del 19 de mayo y lo que dijo GPA Innova se entendería que esos pedidos se hicieron recién.

No, no. Yo las he pedido para justificar ahora que me paguen el 50% porque yo tengo que pagarlas. Pero claro no me pueden hacer la factura si yo no pago.

¿No hizo las proformas antes, no presupuestó mucho antes?

No, no, no. GPA Innova me mandó un presupuesto con los costes, que es una empresa nueva que tampoco tenía claro si las baterías iban a costar 800 ó 1.000. Entonces me dijeron: “Ignacio espera no sé el presupuesto, pero calculé que 1.000”. Entonces yo hice los cálculos y dije vale por 170 sale tanto.

Yo lo que cobro es para dar luego la garantía durante dos años. El fabricante no puede vender, no vende directamente, sino a través de un distribuidor que coge la responsabilidad de la garantía de una empresa local que haga el mantenimiento y toda la logística.

El plazo de entrega es el 11 de mayo. El mismo día que se hace el contrato.

Yo les dije miren esto no hay que hacerlo rápido. Las fechas no le puedo decir porque no me acuerdo realmente.

En el contrato no se aclara el detalle de los equipos, sólo dice 170 ventiladores.

Han sido conversaciones y hemos ido avanzando con eso. Ellos ya sabían que teníamos que vender los advanced. Entonces yo dije pues pasaré un presupuesto de 26.000 para mandar todo.

GPA Innova dijo que correría con la mitad del costo del software (3.500 euros por unidad) porque hubo una confusión en la entrega.

No. Ellos dicen que no correrán con el gasto del software, que eso ya está incluido y que el distribuidor pague porque es parte del precio de 26.000 dólares.

A nosotros nos indicaron otra cosa.

Pues igual lo han entendido mal.

¿Cuánto fue su ganancia neta? Según los documentos que nos mandó calculamos 1,3 millones de dólares.

Sí, porque al final le quitas 300.000 en impuestos de España y las ganancias son 980.000, de los cuales se utiliza para su gasto y estructura y luego para durante 2 años hacer el mantenimiento. La mayoría de estas cosas se han hablado todo de palabra, pero nosotros vamos a cumplir.

Ojalá el gasto (de mantenimiento sea sólo 200.000 y quede 700.000 para la empresa.

¿Cómo se adjudicó la venta?

Mi socio Ignacio García… estábamos presupuestando mascarillas y mandamos unos test de Suiza a Perú, a Colombia también, y una persona que no sé quién es, contactó a los nuestros que tenemos del lobby internacional (nos dicen) “oye, pues AISEM de Bolivia necesita respiradores”. Ignacio llamó al AISEM, no sé si habló con Rosmery o con quién. Le mandamos la presentación y ya nos empezó a llamar pues el ministro y no sé quién. De ahí pusimos en contacto al Ministerio con GPA Innova.

Indicaron que había otra propuesta a mitad de precio.

Es una chica española que ofrecía los respiradores a un precio que no iban ni con baterías, ni con carritos, ni con sensores, ni garantía de dos años ni empresa local contratada. Eso es lo que tengo entendido.

El cónsul de Bolivia en Barcelona indicó que el Ministerio de Salud le comunicaba a IME Consulting que había otras ofertas más baratas.

No tengo conocimiento.

Que hablaban con Iñaki García, su socio.

Yo no tengo conocimiento.

El Gobierno se ahorraba problemas si explicaba que la entrega era el 50% del pedido.

Todos nos hubiéramos ahorrado muchos problemas si desde el primer momento no nos metían prisa de que esto tiene que salir en cuatro días. Yo dije que el software no estaba listo, no estaban las baterías. Que no, que les mande los respiradores básicos como están porque los médicos dicen que empecemos con esto, y bueno pues ahí tiene.

Si la prisa que tenían ellos por mandar el avión. No tenían ninguna necesidad. Era un tema de prensa y porque entiendo que como hay elecciones y les interesaba poner, no sé, estoy pensando en voz alta, que en política sabes como son.

Yo estoy muy tranquilo, duermo muy bien y lo que hice fue dar la cara y ya hablé con el ministro de Justicia (Álvaro Coimbra) y que me pida toda la documentación que necesite que yo se la envío encantado.

Fuente: paginasiete.bo