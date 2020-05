Sin patrimonio, tres clubes no son sujetos de crédito bancario

Campeones

martes, 12 de mayo de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

San José, Real Potosí y Municipal Vinto son los clubes que más problemas tendrán en acceder a los créditos bancarios que solicitaron las 14 instituciones de la División Profesional al Gobierno, para pagar los salarios de sus respectivas plantillas.

Varios planteles profesionales no reciben salarios desde marzo debido a que no tienen ingresos por la cuarentena para evitar el contagio del coronavirus.

Los tres clubes no cuentan con un patrimonio de respaldo como sujetos de crédito ante las entidades bancarias. Los orureños cuentan con un complejo en la Capital de Pagador, pero se conoce que los predios no se encuentran totalmente consolidados a favor de ese club. En el caso de los potosinos, no tienen infraestructura propia.

El equipo cochabambino de Municipal ascendió recién a la primera división en esta temporada y tampoco tienen un campo deportivo en propiedad. Su dirigencia aguardaba que las autoridades de Quillacollo le den un terreno para construir un escenario de entrenamiento.

Otro club que no cuenta con patrimonio es Aways Ready, cuyos entrenamientos se realizan en el estadio de Villa Ingenio, pero los millonarios cuentan con el soporte económico de su presidente Fernando Costa. El resto de las instituciones tienen con qué respaldar el pago del préstamo que solicitarían para tratar de salir de la crisis en la que se encuentran. Los ejemplos más claros son los de The Strongest, Blooming o Royal Pari que cuentan con las mejores sedes deportivas de nuestro país. Bolívar y Real Santa Cruz cuentan con estadios en propiedad. Aurora y Wilstermann tienen complejos en la zona de Alalay, pero son terrenos que la Alcaldía de Cochabamba les cedió en comodato.

Al margen, los aviadores tienen como patrimonio con un edificio nuevo que tiene un avance del 90% y que será entregado luego de la cuarentena.

La presidenta Jeanine Áñez anunció el pasado mes dos programas para apoyar al sector empresarial privado que se vio afectado en sus ingresos como consecuencia del Covid-19. Uno de ellos son los créditos blandos para el pago de dos meses de salario de los trabajadores, plan al que los clubes pretenden acogerse, pero como “sus planillas son más altas que de una empresa común”, se precisa que tengan un aval para acceder al préstamo.

La propuesta será oficializada mañana en la reunión que tendrá una comisión de la Federación Boliviana de Fútbol con una comisión técnica de los ministerios de economía y deporte.

Impuestos

Otro de los temas a tratar mañana será la parte impositiva de los clubes que tienen planificado pedir una reprogramación del pago de sus deudas.

La mayoría de las instituciones se acogió al “perdonazo”, pero como no tiene ingresos hace un par de meses, su objetivo es solicitar una reprogramación más flexible, que permita “a las entidades recuperarse de esta crisis” ya que en la actualidad no existe un soporte económico para cumplir con los pagos comprometidos.

Dentro de los planes, también se pedirá al Gobierno que se tenga la alternativa de contar con algunos inmuebles incautados en varias regiones del país en comodato. La comisión jurídica y económica de la FBF está integrada por Marco León, Javier Villavicencio y Ángelo Pórcel.

