Fernando Humérez aseguró que el Gobierno fue estafado por empresas españolas. Su abogado evitó dar detalles y explicó que la Fiscalía deberá evaluar el contenido de las declaraciones de su defendido.

Fernando Humérez, considerado testigo clave en el caso respiradores, declaró por varias horas en medio de una completa reserva. Su abogado se limitó a señalar que “aclaró muchos puntos que han quedado oscuros” y que permanecerá en instalaciones policiales por seguridad, hasta que la Fiscalía defina el curso de acción sobre su situación jurídica.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Juan Ponce de León aseguró que su defendido denunció y aclaró muchos aspectos de este proceso de compra, con presunto sobreprecio de más de $us 3 millones, en la Fiscalía. No dio mayores detalles y dijo que solo es su abogado ante la insistencia de los periodistas por conocer detalles de las declaraciones.

“Mi cliente ha hecho una denuncia, ha declarado, ha aclarado muchos puntos que han quedado oscuros. El Ministerio Público que valore y decida, la declaración ha sido bastante extensa. Imagino que la Fiscalía tendrá que valorar (el contenido de la declaración)”, sostuvo el jurista en puertas de la oficina donde declaró como testigo.

De forma sorpresiva, Humérez apareció este jueves en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Cochabamba. Desde ahí fue trasladado a La Paz, donde radica la investigación, e inmediatamente fue llevado hasta oficinas policiales.

El director nacional de la FELCC, coronel Iván Rojas, presentó al supuesto testigo clave, quien adelantó que el Gobierno fue estafado.

“Estoy convencido de que el aporte que brinde demostrará que el Gobierno boliviano fue estafado por estas empresas españolas. Los detalles estarán en mi declaración, voy a brindar elementos contundentes”, aseguró Humérez.

Hay que “limpiar la imagen de nuestro país, porque voy a mostrar elementos convincentes para demostrar que esta empresa española estafó a Bolivia”, insistió.

El caso respiradores tiene al momento a cinco involucrados, entre ellos el exministro Marcelo Navajas. Se conoció que se compraron equipos por $us 28.000 la unidad cuando el precio base estaba entre los $us 6.500 y $us 8.000. La firma GPA Innova es la proveedora de los equipos, mientras que el intermediario el español IME Consulting.

Al momento no se conoce al intermediario boliviano. Humérez permanece en instalaciones policiales por seguridad, según su abogado.

Fuente: La Razón