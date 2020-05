Tiempo de cambiar la estrategia de lucha contra el Covid-19

RONALD PALACIOS CASTRILLO, MD, PHD.*

Durante el tiempo transcurrido de la pandemia por el virus chino, hemos podido tener más experiencia y conocimiento acerca de la enfermedad, su frecuencia, evolución, mortalidad y posibles tratamientos. Todos vemos que las medidas aplicadas hasta ahora de hacer una cuarentena completa o intentar “flexibilizar” basada en parámetros poco sustentables científicamente NO ha dado los resultados esperados y no sabemos si funciona porque el número de personas testeadas para determinar infección por Covid-19 ha sido y es tremendamente limitada; esencialmente nos cuentan todos los días cuántos muertos hay y unos pocos testeados si son positivos o no a cuentagotas.

Basado en información científica y seria, es importante y crítico enfatizar los siguientes hechos incontestables:

1) El número de personas infectadas por Covid-19 ASINTOMÁTICAS está entre el 50 y 60 % de la población.

2) El 80-81% de las personas infectadas y con síntomas clínicos (SINTOMÁTICAS) por el Covid-19 tienen un cuadro clínico leve a moderado (i.e. como un resfrío leve a moderado) y se recuperan en 2-3 semanas.

3) El 14% de pacientes sintomáticos e infectados con Covid-19 evolucionan a presentar un cuadro clínico moderado a severo como neumonía viral y se recuperan en 3-6 semanas.

4) Solamente cerca del 5% de personas sintomáticas e infectadas por Covid-19 evolucionan a presentar un cuadro grave/crítico que amerita cuidados intensivos. Entre un 25 a 40% de estos pacientes (dependiendo de la ciudad y país donde se provee el cuidado intensivo) evoluciona favorablemente y se recupera.

5) La mortalidad por Covid 19 en Islandia, el único país donde se ha testeado a toda su población (por lo tanto sus datos son verdaderos y confiables estadísticamente) , es de 0.5%. La mortalidad en otros países europeos, escandinavos y USA oscila entre el 1.2% y el 3.9% ( dado que en ninguno de estos países se conoce el número total de infectados por Covid 19, estos porcentajes pueden ser todavía más bajos).

6) Los factores de riesgo reconocidos en la actualidad que aumentan la posibilidad de presentar un cuadro clínico severo/grave de la enfermedad son: edad mayor de 65-70 años, padecer enfermedad cardiovascular, Diabetes, Cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y OBESIDAD. Personas obesas jóvenes y adultas tienen un mayor riesgo de presentar cuadros clínicos graves de la enfermedad. Médicos, enfermeras y todo el personal que trabaja en el sector salud tienen riesgo aumentado de contagio.

7) Existen tratamientos exitosos contra el Covid 19 SI SE ADMINISTRAN EN LOS PRIMEROS 6-7 DÍAS DE LA INFECCIÓN. Estos tratamientos son poco efectivos para las formas graves de la enfermedad y no hay razón científica para administrarlos a pacientes en la fase crítica de la enfermedad. Estos tratamientos se están administrando en muchos paises de Europa, Asia, Africa, Centro y Sud-América por médicos, a pesar de que las autoridades de salud de esos países no hayan establecido esto como un protocolo general y a pesar de que la OMS todavía espera resultados de sus ensayos clínicos (cabe resaltar las acciones tardías, incompetentes y negligentes de los directores de OMS desde el inicio del brote epidémico del Covid 19). Considerando toda la información resumida brevemente anteriormente, es que me permito sugerir a las autoridades de salud locales y ojalá nacionales de nuestro país, a modificar la estrategia para el manejo de la pandemia. A continuación resumo los pilares claves de esta estrategia:

1) Obtener las cantidades que sean necesarias de kits para detectar infección por Covid 19 (tanto las pruebas rápidas que detectan antígeno viral (Lab. Abbot) y anticuerpos IgM e IgG específicos para Covid 19( Lab. ROCHE), como kits para detectar al virus mediante RT-PCR para confirmar casos dudosos), para testear a todas las personas sintomáticas o con los factores de riesgo señalados arriba.

Autorizar y fomentar la compra y uso de estos kits para uso por laboratorios clínicos privados también, para facilitar el acceso de la gente a estas pruebas.

2) Toda persona que resulte positiva para Covid 19 y que acepte voluntariamente hacer tratamiento con combinaciones de hydroxicloroquina+azitromicina (requiere electrocardiograma previo) ó hydroxicloroquina+noxom(nitazoxanida) administrado

por un médico , debe hacerlo y debe entrar en aislamiento en su domicilio hasta completar el tratamiento y verificar con el laboratorio que ya es negativo/a para el virus. El costo del tratamiento debe ser cubierto por el gobierno municipal y nacional ( costo es de aproximadamente Bs 250-300, pero se podría reducir mediante negociación con las empresas farmacéuticas IFA e INTI). Es probable que con el transcurrir de los días se hagan evidentes otros medicamentos que sirvan para este tratamiento y que tengan estudios científicos serios que avalen su uso.

3) Las personas que presentan los factores de riesgo indicados arriba mayores de 60 años o con obesidad marcada independiente de la edad (indice de masa corporal mayor a 35) deberán permanecer en aislamiento en sus domicilios y evitar contacto con personas menores de 60 años. Este grupo de personas deberán ser testeadas para Covid 19 quincenalmente y los que resulten positivos y acepten, hacer tratamiento detallado arriba. El personal del sector salud debe ser testeado quincenalmente tenga o no tenga sintomatología.

4) El resto de personas NO deben hacer cuarentena y acudir a sus trabajos u ocupaciones, siguiendo la conducta de distanciamiento social y evitar actividades o reuniones de más de 5 personas. Restaurantes y otros lugares de sosiego deberán modificar sus instalaciones para mantener distanciamiento social (Ej. Dejan una o dos mesas de espacio entre las mesas que sienten clientes). Por el momento no es recomendable la apertura de bares ,clubes nocturnos y eventos donde se acumulen concentraciones de personas en un ambiente restringido. Las escuelas podrían funcionar si siguen estrictas medidas de higiene, desinfección y uso de barbijo general.

Estudiantes y maestros que presenten síntomas deben inmediatamente hacerse prueba para descartar infección por Covid 19 y mientras espera resultados entrar en aislamiento total en su domicilio. Si es positivo continuar aislado y si acepta, hacer tratamiento indicado arriba con supervisión médica. Transporte público y taxis deben seguir estrictamente las reglas de distanciamiento social, uso de desinfectantes y barbijo y medidas higiénicas (i.e. lavado de manos frecuente con gel en alcohol al 70%).

Taxis no deben llevar más de un pasajero. En esta etapa no se autoriza los servicios de truffis (por el gran riesgo de contagio, ya que suben hasta 5 personas por vehículo).

5) La prensa y los gobiernos municipales y nacionales deben promover estos lineamientos mediante propaganda en todos los medios de comunicación posible y de manera frecuente y persistente para concientizar y educar a toda la población.

Seguramente habrán otras medidas que se puedan tomar o mantener, pero las indicadas arriba deben ser, a mi entender, el núcleo clave para enfrentar esta pandemia. Les pido a todos a quienes les envío este artículo difundirlo libremente para que llegue a la mayor cantidad de público posible; para hacer fuerza y presión sobre las autoridades máximas municipales y del gobierno regional y nacional, para que consideren y apliquen estas medidas que son razonables, prácticas, efectivas y ayudarán también a evitar un colapso de nuestra economía.

Debemos todos aprender a ser responsables y actuar con tranquilidad , basados en información seria y verídica y tomar conciencia social para seguir y acatar lineamientos de buena conducta social, ya que, desafortunadamente, vamos a enfrentar nuevas epidemias o pandemias en el futuro, por lo que debemos aprender a saberlas enfrentar de una manera racional guiados por la experiencia e información científica seria.

*Ronald Palacios Castrillo, M.D.,PhD es doctorado en Inmunología y en Genética Molecular.