Tuto: Evo y MAS quieren destrozar la salud de los bolivianos con la ley de elecciones

El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga advirtió este domingo que la aprobación de la ley convocando a elecciones generales es una estrategia del MAS y Evo Morales para generar caos, anarquía y destruir la salud de los bolivianos y luego intentar borrar los 14 años de gobierno que dejó un nefasto legado sanitario y democrático.

Dijo que desde el principio Evo Morales insistía en llevar a los bolivianos a las urnas en medio de la pandemia y luego incitar a la gente a violar las cuarentenas.

Recordó que Morales fue el autor de la destrucción del sistema sanitario porque en lugar de invertir y equipar hospitales, prefirió gastar el dinero público en la construcción de estadios, palacios, canchitas y comprar de aviones.

Quiroga afirmó que tristemente la bancada del MAS y el “títere candidato Luis Arce” aceptan las instrucciones desde Argentina y deciden forzar las elecciones sin ningún criterio sanitario poniendo una fecha y sin preocuparse si la curva sanitaria va a bajar o subir.

“Las elecciones de agosto son un capricho de Evo Morales, él está jugando con la vida de los bolivianos. Estamos enfrentando al binomio criminal Evo Morales y el coronavirus, más sus tontos útiles, los parlamentarios del MAS, que instrumentalizan el atentado contra la salud pública”, manifestó.

El expresidente insistió en exigir al gobierno transitorio de Jeanine Añez en acelerar los test rápidos porque Bolivia está a la zaga en América Latina y ni qué decir con relación a los países de Europa.

“No hacer test no significa estar sanos. La cuarentena era para incrementar el número de pruebas y no se están haciendo. Pedimos, clamamos una vez más que se hagan test para que cuando se suspenda la cuarentena no incrementen los casos de coronavirus”, advirtió.

Fuente: erbol.com.bo