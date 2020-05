David Foronda H.

Definitivamente así lo cree el sociólogo Jeremy Rifkin, asesor de gobiernos y corporaciones en todo el mundo y que ha escrito más de veinte libros proponiendo fórmulas que garanticen la supervivencia del ser humano en el planeta, en equilibrio con el medio ambiente y por supuesto con nuestra propia especie. Sobre el tema, Juan M. Zafra (columnista de la BBC) en entrevista a dicho experto, y publicada el 29 de abril, indica: “Rifkin se define como un activista a favor de una transformación radical del sistema basado en el petróleo y en otros combustibles fósiles, y lleva reclamando durante décadas un cambio de la sociedad industrial hacia modelos más sostenibles”. Y sobre el impacto que tendrá el Covid-19 en el camino hacia la tercera revolución industrial que propugna el propio entrevistado, este responde: “No podemos decir que esto nos haya cogido por sorpresa. Todo lo que nos está ocurriendo se deriva del cambio climático, del que han venido advirtiendo los investigadores y yo mismo desde hace tiempo. Hemos tenido otras pandemias en los últimos años y se han lanzado advertencias de que algo muy grave podría ocurrir. La actividad humana ha generado estas pandemias porque hemos alterado el ciclo del agua y el ecosistema que mantiene el equilibrio en el planeta. Los desastres naturales -pandemias, incendios, huracanes, inundaciones…- van a continuar porque la temperatura en la Tierra sigue subiendo y porque hemos arruinado el suelo”.

El sociólogo, ante varias otras consultas del periodista de la BBC, destacó que ya nada volverá a ser normal. “Esta es una llamada de alarma en todo el planeta. Lo que toca ahora es construir las infraestructuras que nos permitan vivir de una manera distinta. Debemos asumir que estamos en una nueva era. Si no lo hacemos, habrá más pandemias y desastres naturales. Estamos ante la amenaza de una extinción”. Dice que lo primero que debemos hacer es tener una relación distinta con el planeta. Esta es la crisis de nuestra civilización, pero no podemos seguir pensando en la globalización como hasta ahora, se necesitan soluciones glocales para desarrollar las infraestructuras de energía, comunicaciones, transportes, logística.

Jeremy Rifkin, no deja de tener razón, dado que, prácticamente todos los países “contribuyen” al calentamiento global en mayor o menor medida, siendo la explotación a la madre tierra como nunca antes se había experimentado, o sea despiadada, sin darle tregua, ni respiro. Al respecto hay varias muestras, y paradójicamente, esta pandemia vino a traerle cierto alivio. “Las nuevas generaciones son las que realmente podrán actuar al respecto, a favor del planeta, por cuanto los líderes en los principales países hoy no tienen esa visión, cuando ahora necesitamos tener una nueva visión, una visión distinta del futuro”, acota, y luego puntualiza “somos el planeta del agua, nuestro ecosistema ha emergido y evolucionado a lo largo de millones de años gracias al agua. El ciclo del agua permite vivir y desarrollarse. Y aquí está el problema: por cada grado de temperatura que aumenta como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, la atmósfera absorbe un 7% más de precipitaciones del suelo y este calentamiento las fuerza a caer más rápido, más concentradas y provocando más catástrofes naturales relacionadas con el agua. Nos enfrentamos a la sexta extinción y la gente ni siquiera lo sabe. Dicen los científicos que van a desaparecer la mitad de todos los hábitats y animales de la tierra en ocho décadas. Ese es el marco en el que estamos, nos encontramos cara a cara con una extinción en potencia de la naturaleza para la que no estamos preparados”.

En forma por demás desesperanzada afirma que nunca volveremos dónde estábamos, a la buena temperatura, a un clima adecuado, “y si me pregunta cuánto tiempo nos llevará cambiar a una economía no contaminante, nuestros científicos en la cumbre europea del cambio climático en 2018 dijeron que nos quedaban 12 años; ya es menos lo que nos queda para transformar completamente la civilización y empezar este cambio”, le contesta a Juan M. Zafra.

“Nos estamos moviendo hacia una Tercera Revolución Industrial. La revolución comunicativa es Internet, como lo fueron la imprenta y el telégrafo en la Primera Revolución Industrial en el siglo XIX en Reino Unido o el teléfono, la radio y la televisión en la segunda revolución en el siglo XX en Estados Unidos. El internet del conocimiento se combina con el internet de la energía y con el internet de la movilidad. Estos tres internet crean la infraestructura de la Tercera Revolución Industrial. Estos tres internet convergerán y se desarrollarán sobre una infraestructura de internet de las cosas que reconfigurará la forma en que se gestiona toda la actividad en el siglo XXI. Somos 7.000 millones de personas y llegaremos pronto a 9.000 millones. Esa progresión, sin embargo, se va a terminar. Todas mis esperanzas están depositadas en la generación millenial. Los millenials han salido de sus clases para expresar su inquietud.Millones y millones de ellos reclaman la declaración de una emergencia climática y piden un Green New Deal. Lo interesante es que esta no es como ninguna otra protesta en la historia, y ha habido muchas, pero esta es diferente: mueve esperanza, es la primera revuelta planetaria del ser humano en toda la historia en la que dos generaciones se han visto como especies, especies en peligro. Proponen eliminar todos los límites y fronteras, los prejuicios, todo aquello que nos separa; empiezan a verse como una especie en peligro e intentan preservar a las demás criaturas del planeta. Esta es probablemente la transformación más trascendente de la conciencia humana en la historia”, concluye.

Hemos extractado las partes más sobresalientes de tan interesante entrevista, a fin de contribuir con un grano de arena para tratar de que, comenzando por nosotros, podamos obrar de veras en darle una pausa a la pachamama, la madre tierra, en el entendido de que ya no tiene que ser objeto de un aprovechamiento egoísta que no piensa en el futuro capital humano, sobre todo en nuestro país, fuera de que al parecer ¿ya nada volverá a ser normal en nuestro planeta azul, tras la irrupción del maligno Covid-19?