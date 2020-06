Alia Shawkat, la nueva acompañante de Brad Pitt, y su gesto racista

Sale a la luz un vídeo de la artista en el que usa el término ‘nigger’ durante una charla hace cuatro años y pide perdón.

Hace alrededor de un año que Brad Pitt, de 56 años, se deja ver —como siempre, en contadas ocasiones— junto a Alia Shawkat, una actriz, pintora y cantante de 31 años. Hasta hace poco, esta californiana era prácticamente desconocida para el gran público, pero su relación con Brad Pitt la han puesto en el centro del foco mediático. Algo que puede ser muy práctico para su carrera, pero que también la hace estar más escrutada y, por tanto, que sus errores queden más expuestos.

Eso le ha ocurrido ahora, cuando ha salido a la luz un vídeo suyo del año de 2016. Lo colgó en Twitter una usuaria que le decía: “Espero que no sigas usando la palabra que empieza por N como hacías aquí. No eres negra, así que háztelo mirar”. Esta “palabra que empieza por N” hace referencia al término nigger, algo así como negrata, muy despectivo y usado históricamente como un insulto contra la población negra.

El vídeo muestra a Shawkat durante una conferencia dentro de un festival de cine. En la charla, la actriz, conocida por su papel en la serie Arrested Development, cita la canción We made it del artista Drake, en la que aparece esa palabra.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Aunque la palabra forma parte de una canción, son muchos quienes han criticado el uso que Shawkat hace de ella, de una forma frívola e innecesaria, le achacan. En un momento tan delicado en Estados Unidos, con multitud de protestas antirracistas promovidas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco el pasado 25 de mayo en Minneapolis, la actriz se ha decidido a emitir un comunicado.

En él, la intérprete pide disculpas y asume “toda la responsabilidad”. «Fue un momento descuidado, del que estoy avergonzada y abochornada, pero prometo seguir aprendiendo. Lamento haber usado una palabra que conlleva tanto dolor y que tiene tanta historia para los negros, ya que en ningún caso es una palabra para ser usada por alguien quien no es negro «, se lamenta Shawkat. “He estado aprendiendo mucho sobre lo que realmente significa ser una aliada. Las voces de los negros deben amplificarse y escucharse claramente”.

Shawkat apela a sus raíces para incidir en la disculpa; su padre, Tony Shawkat nació en Iraq, aunque emigró a EE UU en 1978. “Como mujer árabe que puede pasar por blanca, estoy trabajando duro para procesar este acceso que se me ha otorgado, y me doy cuenta de lo importante que es estar muy atenta en los espacios que habito”. Ella, afirma, está tratando de aprender: “Esto es más que simplemente creer en la igualdad, sino que se trata de actuar con y para la comunidad negra. Mi objetivo es luchar contra estas injusticias, porque no se trata de un título, sino de una acción para trabajar contra estos sistemas que me han protegido a mí, pero no a otros”, argumenta en dos tuits.

“Lamento que mi ignorancia haya llevado a este momento. Seguiré apoyando a la comunidad negra lo mejor que pueda y aprenderé de esto”, reconoce. “Como gente no negra debemos ser responsables por la inactividad en la que nos hemos sentido tan cómodos durante tanto tiempo, y que nos ha traído hasta aquí. El silencio es violencia, y también lo son las palabras que arrojamos irresponsablemente. Planeo mantener mi compromiso y aprender de amigos que me están ayudando a entender. Y asumir esta lucha por la justicia con una mente activa y un corazón abierto. Gracias por leerme”.

Es habitual ver a Shawkat y a Pitt juntos en actividades culturales en la ciudad de Los Ángeles. Se les vio juntos por primera vez en septiembre de 2019, cuando acudieron a ver una obra de teatro llamada A Play is a Poem. En octubre acudieron al espectáculo The New One, y allí incluso publicaron un selfi. Ese mismo mes se les vio en una exposición en la galería Wilding Cran. “Gracias a Brad Pitt por acompañarnos”, escribió en sus redes sociales junto a unas fotos donde aparecía también Shawkat. Además, asistieron a la actuación única de la ópera Nabucodonosor de Kanye West.

Fuente: elpais.com