Áñez: ‘El evismo quiere volver a generar violencia’

Presidenta Jeanine Añez en acto de entrega de ítems y equipamiento hospitalario en Tarija.

“Traer a Tarija 400 ítems creo que era una deuda pendiente del Estado boliviano. Esta desgracia que nos pasa debe hacernos reflexionar porque lo primero es la salud».

Añez manifestó que se ha puesto todo el esfuerzo para enfrentar la pandemia y atender de manera oportuna a todos los bolivianos.

Confesó que es muy difícil cubrir todas las necesidades en poco tiempo pero el compromiso es seguir luchando para lograrlo.

En tres 3 meses se habilitaron 14 laboratorios, lo que antes se habilitaban 350 camas hospitalarias por año y en 3 meses hemos habilitado 950. Al año se entregaban 900 ítems y en 3 meses entregamos 2.239. En este momento tenemos 365 camas de terapia intesiva, recalcó la mandataria.

Añez señaló que en este momento sensible y en el que debería prevalecer la solidaridad, hay oportunistas políticos, una Asamblea Legislativa que pretende bloquearnos y eso no es justo para el país, pues no es tiempo de división o confrontación.

«En este momento de crisis que vivimos ¿Cómo es posible que el evismo tenga que volver para impulsar violencia desde el Chapare? Y ahora se vive la consecuencia de eso: un contagio masivo por la irresponsabilidad absoluta».

«No es posible que desde la Asamblea Legislativa pretendan humillar a las FFAA y a la Policía. Son instituciones que nos colaboran mucho para enfrentar la pandemia. Intentan salvar vidas cuando salen a las calles» Añez

