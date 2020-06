Angelina Jolie reveló la desgarradora historia detrás de la elección del nombre de su hija Shiloh

La intérprete contó una dolorosa historia familiar

Angelina Jolie con sus hijos Vivienne, Zahara, Shiloh y Knox (Shutterstock)

Shiloh, quien recientemente acaba de celebrar su cumpleaños número 14, es la primera hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt. Nació en Namibia, lejos de Hollywood y de la prensa, y fue bautizada con el peculiar nombre hebreo que significa “el ser enviado”.

El motivo por el que la ahora ex pareja escogió este nombre para su primogénita fue un misterio desde su nacimiento, pero recientemente la actriz de 45 años compartió la triste historia que oculta el especial nombre que lleva mucho tiempo en su familia.

La protagonista de “Maléfica” contó a la revista Vanity Fair que la primera vez que escuchó el nombre fue de sus padres, Jon Voight y Marcheline Bertrand, quienes habían escogido nombrar Shiloh Baptiste a su primer hijo, pero desgraciadamente su madre perdió al bebé.

«Era un nombre que mis padres habían elegido para su primer hijo, pero mi madre tuvo un aborto espontáneo. Mi padre había estado filmando en Georgia y era el nombre más sureño que podían encontrar. Es un nombre que siempre me gustó”, relató la ganadora del Oscar.

Los actores se casaron en Francia en 2014

Jolie además reveló que el amor por el nombre que habría sido su hermano o hermana mayor la siguió durante toda su vida, e incluso lo utilizaba para proteger su identidad para encontrarse con Pitt. «Así me registraba cuando Brad llamaba a las habitaciones de hotel donde me estaba quedando”, contó, dejando claro que el primer nombre de su hija también guarda un tinte romántico.

Los actores que se separaron en 2016 tras dos años de casados y diez de relación también son padres de Maddox, de 18 años, Pax, 16, Zahara, 15, y los gemelos Knox y Vivienne, de 11.

En la entrevista, Jolie aseguró que educa a sus seis hijos sobre todas las religiones para que puedan tomar una decisión en base a las diferentes opciones si optaban por elegir una de ellas en un futuro.

Angelina Jolie y Shiloh Pitt-Jolie (Grosby)

El pasado 27 de mayo, Shiloh Jolie-Pitt celebró su cumpleaños número 14 con dos fiestas a puertas cerradas por motivo del coronovirus: una en la mansión de su madre y otra en la de su padre en Los Ángeles. En 2008, Pitt reveló en una entrevista con Oprah que su hija Shiloh quería ser llamada John o Peter, y que escogió desde muy pequeña utilizar ropa de niño. Afirmó que con su entonces esposa respetaban sus deseos.

En una reciente entrevista con Le Figaro, Jolie ofreció algunos detalles sobre el fin de su historia de amor con Brad Pitt: “Fue un momento complicado, no reconocía en lo que me había convertido, me sentía pequeña, como insignificante. Sentí una tristeza profunda y real, estaba herida», afirmó.

La actriz dijo que lo que más le costó tras la ruptura fue encontrarse a sí misma. «Soy más resistente que antes, pero aún es un momento difícil. Tengo que redescubrir la alegría”, se sinceró. Al ser consultada sobre su vida en Los Ángeles, Jolie dejó en claro que reside allí por su ex marido: “No estoy realmente apegada a esta ciudad. Preferiría viajar con más frecuencia, pero hoy no es compatible con el trabajo de Brad. Yo coopero”.

