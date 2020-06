“Me separé por el bienestar de mi familia”, afirmó la actriz

Angelina Jolie reveló por qué decidió divorciarse de Brad Pitt (Shutterstock)

Angelina Jolie, de 45 años, ofreció una entrevista para la revista Vogue India y contó la razón por la cual se separó de Brad Pitt, de 56, y padre de sus hijos Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) y los gemelos Knox y Vivienne, de 10.

Los actores que se separaron en 2016 tras dos años de casados y diez de relación. Un violento episodio entre Pitt y su hijo mayor, Maddox, fue lo que llevó a la ganadora del Oscar a pedirle el divorcio citando “diferencias irreconciliables”.

“Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta. Sigo centrándome en su recuperación. Algunos se han aprovechado de mi silencio, y los niños ven mentiras sobre ellos mismos en los medios de comunicación, pero les recuerdo que saben su propia verdad. De hecho, son jóvenes muy valientes y muy fuertes” afirmó la actriz y directora.

La hija de John Voight también se refirió a la adopción de tres de sus seis hijos y cómo se trata el tema en la familia. “Lo importante es hablar con franqueza sobre todo y compartir. ‘Adopción’ y ‘orfanato’ son palabras positivas en nuestro hogar”, se sinceró. “Con mis hijos adoptivos, no puedo hablar de embarazo, pero hablo con mucho detalle y amor sobre el viaje para encontrarlos y cómo fue mirarlos a los ojos por primera vez”.

Angelina Jolie con cinco de sus seis hijos

“Todos los niños adoptados vienen con un hermoso misterio de un mundo que se encuentra con el tuyo. Cuando son de otra raza y tierra extranjera, ese misterio, ese regalo, está tan lleno. Para ellos, nunca deben perder el contacto con su origen”, añadió.

En una reciente entrevista con Le Figaro, Jolie ofreció algunos detalles sobre el fin de su historia de amor con Brad Pitt: “Fue un momento complicado, no reconocía en lo que me había convertido, me sentía pequeña, como insignificante. Sentí una tristeza profunda y real, estaba herida”, afirmó.

Angelina Jolie, sobre su divorcio: «No reconocía en lo que me había convertido» (Crédito: Shutterstock)

La actriz dijo que lo que más le costó tras la ruptura fue encontrarse a sí misma. “Soy más resistente que antes, pero aún es un momento difícil. Tengo que redescubrir la alegría”, afirmó. Al ser consultada sobre su vida en Los Ángeles, Jolie dejó en claro que reside allí por su ex marido: “No estoy realmente apegada a esta ciudad. Preferiría viajar con más frecuencia, pero hoy no es compatible con el trabajo de Brad. Yo coopero”.

En cuanto a su momento actual, la ganadora del Oscar reflexionó: “Siempre busco la libertad, y si a veces puedo parecer atrevida, es porque realmente no elijo la prudencia. Me obligo a hacer cosas que me intimidan y que a veces me asustan”.

Fuente: Infobae