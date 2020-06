Arias aclara que pasajeros de BoA mintieron en su declaración jurada sobre el Covid-19

Cuatro pasajeros de BoA dieron positivo a coronavirus.

eju.tv

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, informó que la familia que abordó el día viernes en Trinidad, un vuelo de BoA, de manera irresponsable, con destino Cochabamba y posteriormente La Paz, mintió en sus declaraciones juradas para poder realizar este viaje.

Indicó que las personas no pueden realizar ningún viaje si es que no cumplen con un permiso que les otorga el Gobierno Autónomo, esta familia contaba con este permiso, pese a ello, en el aeropuerto se les consulta si en los últimos días tuvieron algún síntoma de alguna enfermedad y además se les toma una declaración jurada en la cual ratifican que no tienen ninguna enfermedad.

Esta declaración que es firmada por el padre y la madre, dice lo siguiente: «Declaro haber recibido toda la información respecto al Covid y soy consciente de los peligros que provoca esta pandemia y el riesgo que lleva no comunicar a tiempo los síntomas» además establece que de no hacerlo se atiene al artículo 216 del Código Penal, el cual establece la privación de libertad de 1 a 10 años a quien propague enfermedades graves o contagiosas.

Arias aseguró que en los aeropuertos se realizaron los protocolos debidos por la pandemia, tanto en el de Trinidad como en El Alto.

El día sábado la familia acude al Hospital de 2do Nivel de Cotahuma. El Padre muestra problemas respiratorios (neumonía) e hipertensión arterial; la esposa muestra problemas de intoxicación por haber consumido Azitromicina e Ivermectina, pues ya había tenido síntomas de Covid-19 en Trinidad y decidió automedicarse, se realizaron las pruebas y los 3 dieron positivo a coronavirus dejando en evidencia la irresponsabilidad de esta familia.

Por otro lado, se identificó a otra paciente que tomó el mismo vuelo y tuvo destino final Cochabamba, en este caso, la pasajera fue a la Clínica los Olivos el mismo día (29 de mayo), comunicando que tenía problemas estomacales. El Director de la Clínica informó que la paciente tenía síntomas de Covid-19, y le solicitó hacerse una prueba, los hijos y la paciente, se negaron a la prueba y se fueron de la clínica.

De acuerdo al Informe del SEDES, la pasajera de este vuelo acudió luego al Hospital Viedma (Sección Gastroenterología), donde le solicitaron hacerse la misma prueba, lo cual también fue negada.

Finalmente, la paciente retornó a la Clínica Los Olivos el día 30 de mayo, donde se le tomó una Radiografía que evidenció daños significativos en los pulmones, por lo cual se le solicitó hacerse la prueba y aplicar un tratamiento. La persona, nuevamente se salió de la clínica y hasta esta hora, se desconoce por parte de SEDES Cochabamba, su ubicación.

Video del momento en el que entregan su declaración jurada en el aeropuerto:

Video: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda