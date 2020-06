Bolivia se adjudicó cuatro préstamos por $us 1.629 MM para atender la emergencia sanitaria; tres están paralizados por el MAS en el Legislativo

La Paz, 14 jun (ABI).- Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, el Estado se adjudicó cuatro préstamos, por un total de $us 1.629.300.000; de esos financiamientos, tres están paralizados pues requieren la aprobación de la Asamblea Legislativa, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

De acuerdo con un informe del Ministerio de Planificación, en marzo, el Banco Central de Bolivia (BCB) otorgó un préstamo al Órgano Ejecutivo de $us 1.005.000.000 para la emergencia sanitaria, en función al artículo 22, de la Ley 1670, «para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, con moción interna o internacional, declaradas mediante Decreto Supremo».

A ese monto, se suman otros $us 500.000.000, que se inyectaron al sistema financiero para dar liquidez a las entidades de intermediación financiera y así sostener la demanda interna. Esta parte no es un crédito y «no tiene relación con la atención del COVID», aclara el informe de la cartera de Planificación.

Este detalle se emite luego que en redes sociales comenzó a circular un informe, sin fuente, sobre donaciones y créditos que estaría manejando el Gobierno nacional. Según esa publicación, promovida por medios afines al MAS, el BCB otorgó un crédito de $us 1.505.000.000 para enfrentar el coronavirus, dato que no es correcto.

Asimismo, se hace referencia a una donación de 5.000.000 de euros por parte de la Unión Europea (UE) para atender la emergencia sanitaria, sin embargo, el Ministerio de Planificación aclaró que esos recursos están la bajo la modalidad de «Apoyo Presupuestario Sectorial – APS», para un programa de desarrollo agropecuario, bajo la ejecución del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).

«El Embajador de la UE en una declaración, comentó que el Estado puede utilizar esos recursos para la atención del COVID. Sin embargo, fue un error porque esos recursos están destinados a Proyectos del MDRyT», puntualiza el informe de Planificación.

Además del crédito del BCB, el Gobierno gestionó otros tres financiamientos por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que suman $us 624.300.000, para enfrentar la emergencia por el coronavirus, no obstante, aún no se puede hacer uso de esos recursos, pues esos créditos aún no fueron aprobados por el Legislativo.

Al respecto, el diputado Gonzalo Barrientos (UD) denunció que el MAS en el Legislativo bloqueó el tratamiento de los proyectos de ley para acceder a ese dinero, como parte de un plan para «desestabilizar» al Gobierno y «convulsionar» el país.

«Ésta no es una acción aislada del MAS, pues también han paralizado el proyecto de ley que dispone designar el 10% del Presupuesto General para el sector de salud, así como el que suspende el recorte del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para los gobiernos subnacionales y las universidades estatales para la lucha contra el coronavirus, y no permite la devolución de los recursos acumulados», aseguró el legislador.

Entre marzo y mayo, el Estado gestionó tres créditos de la cooperación internacional. El primer financiamiento es de la CAF, por un monto de $us 50 millones, para la lucha contra el coronavirus, empero, el proyecto aún está en la Cámara de Senadores, por lo cual, no se pueden disponer de esos recursos.

El segundo crédito es del FMI, por $us 320 millones, que fue gestionado por el Ministerio de Economía, cuyo trámite también se encuentra en el Legislativo.

El 20 de abril, el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Díaz, informó que se envió a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley de los créditos de la CAF y el FMI.

El tercer crédito es del Banco Mundial (BM), por $us 254,3 millones, destinado al pago de los bonos sociales para sectores vulnerables afectados por el coronavirus, recursos que tampoco se pueden usar, pues depende de la aprobación en el Legislativo.

Ante esta situación, Barrientos aseguró que en este momento es vital acceder a los recursos de los créditos y donaciones, otorgados por organismos externos, para atender las necesidades urgentes para enfrentar al coronavirus.

«Es necesario canalizar estos recursos y más aún después de 14 años de gestión del gobierno del MAS, que se dedicó a construir más canchas deportivas que hospitales», expresó el diputado.

La pasada semana, el viceministro de Tesoro y Crédito público, Carlos Schlink, confirmó que no se ha podido acceder a los recursos de los créditos gestionados ante el FMI, BM, CAF ni el BID, para atender los efectos de la emergencia sanitaria, debido a la falta de aprobación de los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.