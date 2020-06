Comisión de Diputados advierte que no aprobará proyectos de ley emitidos por el Ejecutivo sin contratos de préstamos

No somos adivinos. Así, la diputada masista Otilia Choque, que preside la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, afirmó que esta instancia no aprobará ninguno de los proyectos de ley emitidos desde el Órgano Ejecutivo, en tanto no se complete la documentación observada y se presenten los contratos del préstamo con organismos internacionales.

«Del Ejecutivo nos envían proyectos con cinco hojas, sin respaldo pertinente, y son créditos con montos fabulosos. No nos pueden obligar a la comisión a aprobar créditos sin conocer los contratos y sin documentación de respaldo técnico y jurídico. No podemos ser irresponsables con la población porque son los que pagarán los créditos», señaló, a tiempo de mencionar que cursaron notas para que envían el contrato de préstamo para conocer las condiciones (plazos y pagos) y conocer si el Estado tiene la capacidad de endeudamiento y la condición de pago para asumir el préstamo.

Choque expuso que son ocho los proyectos observados por falta de documentación y aclaró que en la presente gestión la comisión aprobó cinco créditos para atender emergencias por Covid-19, descartando así versiones de oficialistas en sentido de que existe un bloqueo parlamentario y afán de perjudicar a la actual gestión de Gobierno.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

La anterior semana, La diputada de Unidad Demócrata (UD), Shirley Franco, explicó son seis proyectos de ley estancados en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados. Están en ese despacho desde el 24 de abril de la presente gestión. Expuso que envió una carta a la presidenta de la mencionada comisión, Otilia Choque (MAS), para que le explique si hizo seguimiento a las consultas sobre las normas.

Entre los seis proyectos en espera, está el que autoriza de manera excepcional a las entidades territoriales autónomas el uso de recursos del IDH en gastos de funcionamiento que reclama los municipios del país para destinarlos a la atención de emergencia del Covid-19.

El domingo, al cabo de una reunión de emergencia, representantes de la Asociación de Municipios del Departamento de Santa Cruz (Amdecruz) aceptaron participar en mesas de trabajo previstas para la presente jornada en La Paz. No obstante, los alcaldes advirtieron que si sus demandas no se cumplen, activarán un proceso penal en contra de la presidente Jeanine Áñez y sus ministros por incumplimiento de deberes.

Fuente: https://eldeber.com.bo