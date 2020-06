Comunicado de YPFB dice que, por #coronavirus, Brasil no comprará volúmenes de gas acordad…

Comunicado de YPFB dice que, por #coronavirus, Brasil no comprará volúmenes de gas acordados. Duro golpe, en el peor momento, y nefasto precedente. NO podemos aceptar está imposición de Brasil.

MAS despilfarró $ gas por años. Por virus, no podemos perder ingresos contractuales. https://t.co/8FCTE9hwcW





Tuto Quiroga

