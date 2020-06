Concejal de El Torno explica con Avengers el tema presupuestario

viernes, 5 de junio de 2020 · 13:05

Página Siete / La Paz

Página Siete / La Paz

El concejal de El Torno, Ronald Callejas, explicó a través de un video y utilizando figuras de acción de la película Avengers (Los Vengadores), los motivos por los cuales los municipios reclaman fondos del Gobierno central para combatir al nuevo coronavirus. Indicó que, si bien la región cuenta con recursos, estos son suficientes para comprar a la totalidad de los superhéroes.

“Los recursos no me alcanzan para comprar a todos, sólo tengo que comprar a estos, sabiendo que me falta Thanos, Pantera Negra y Thor. Esa es la realidad que estamos viviendo en los municipios”, indicó Callejas.

Hace unos días la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, en una rueda de prensa, señaló que los municipios no habían ejecutado el 100% de su presupuesto, por lo que contaban con fondos para combatir al nuevo coronavirus.

“Nosotros presupuestamos un dinero, pero es lo estimado; es lo que quisiéramos llegar a tener, es lo que teníamos como objetivo tener. Hoy por la epidemia y por las circunstancias no lo podemos tener y el único que nos puede ayudar a salvar esta situación es el Gobierno, yo no sé por qué volvemos al centralismo que siempre perjudicó a Santa Cruz”, aseveró.

Callejas considera que el modelo económico de Santa Cruz es exitoso y no entiende por qué un cruceño como José Luis Parada, ministro de Economía, no lo ejecuta a nivel nacional.

“No sé por qué los cruceños tenemos que olvidarnos del exitoso modelo cruceño cuando vamos a La Paz, parece que el oxígeno nos falta allá, nos falta en el cerebro y no nos ayuda a pensar y aplicar lo que estuvimos proponiendo por varios años”, remarcó.

Exhortó además a que las autoridades apoyen y colaboren a los municipios para salir adelante respecto a la pandemia, “si no nos prestan esos recursos que pedimos a gritos vamos a tener que cerrar los hospitales y la perjudicada será la gente, ayúdenos por favor ministro Parada, amigos del Gobierno para solucionar los problemas”, sostuvo.

