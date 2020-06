Copa responde a Núñez: El avión no es para uso personal, sino podría trasladar a legisladores del interior

La presidenta del Senado, Eva Copa, respondió al ministro de la Presidencia Yerko Núñez y aclaró que se está solicitando los dos aviones que corresponden a la Vicepresidencia como una alternativa para el traslado de los asambleístas de regiones alejadas como solicitaron senadores y no para su uso personal.

“Señor Ministro de la Presidencia no se equivoque, yo nunca pedí el avión para que yo sea trasladada, yo no necesito trasladarme en un avión, yo vivo cerca, vivo en El Alto, lo que nosotros solicitamos al Ministerio de la Presidencia es que el avión (FAB 002) vuelva a la Vicepresidencia como corresponde y si es posible este pueda trasladar a los legisladores que viven en Pando, Tarija y Santa Cruz porque es muy difícil llegar por carretera”, dijo en conferencia de prensa.

La primera autoridad del Órgano Legislativo respondió de esa manera ante la aseveración del ministro Yerko Núñez, quien dijo que la senadora Copa debe demostrar que es vicepresidente para que pueda hacer uso de las aeronaves, argumentando que existe un convenio entre su despacho y la Vicepresidencia para el uso de las unidades FAB 002 y FAB 045 por el vicepresidente del Estado.

“Que no sea mal usado los aviones que corresponden a esta instancia, en uso y manejo de los amigos de la hija de la Presidenta”, agregó la senadora a los periodistas.

En la sesión del pasado lunes varios senadores de Unidad Demócrata (UD) reclamaron que deben realizar viajes de más de 30 horas para llegar a la sede de gobierno, oportunidad en la que la Presidenta de la Cámara Alta hizo conocer que se enviaron varias cartas al Ministerio de la Presidencia para que las dos aeronaves sean para uso de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Nosotros con los pasajes que tienen los senadores de ida y vuelta podríamos cubrir la gasolina y tener la seguridad de llegar acá, lamentablemente no tuvimos respuesta a ese pedido. En vez de que lo use la hija de la Presidenta podrían usarlo ustedes pagando nosotros el combustible”, dijo – en esa oportunidad – la senadora Copa a sus colegas que protestaron por tener que viajar hasta 38 horas para asistir a las sesiones del legislativo.

A través de sus redes sociales, la senadora Copa sostuvo su postura, “decirle al Gobierno transitorio que yo no pedí el avión (FAB-002 y FAB-045) para mi uso personal, yo vivo en El Alto y no necesito trasladarme en un avión. Lo que nosotros hemos solicitado al Ministerio de la Presidencia es que el avión sea devuelto a la Vicepresidencia como corresponde, y en atención al pedido de los propios parlamentarios del ahora Oficialismo quienes solicitaron reiteradamente que estos aviones puedan ser dispuestos –en lo posible- para el traslado de legisladores que vienen de regiones alejadas hasta la sede gobierno en esta emergencia sanitaria, ya que el transporte interdepartamental no fue habilitado. Del mismo modo, considerar disponer (avión) en favor de los ciudadanos que realmente lo necesitan por la actual coyuntura de salud”.