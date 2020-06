Dabdoub sobre el Covid-19: ‘Si no nos ponemos a trabajar en forma conjunta, en julio no van a alcanzar los cajones’

El expresidente cívico Carlos Dabdoub plantea la creación de un gran comité que reúna a las instituciones de la sociedad civil y las autoridades para hacerle frente a la pandemia. Califica de «inmoral y deleznable» los afanes electoralistas en medio de tantas muertes.

Desde la región con más casos positivos del país, surge la voz de un exlíder cívico que plantea la creación de un gran comité que reúna a las instituciones de la sociedad civil de Santa Cruz para elaborar una estrategia más efectiva de lucha contra la pandemia.

El expresidente del Comité pro Santa Cruz y también médico, Carlos Dabdoub, planteó la necesidad de aprender de las ‘lecciones de Guayaquil’, una ciudad ecuatoriana que en un inicio fue el blanco duro del Covid-19 y cuyo sistema sanitario fue desbordado con un promedio de 400 muertos por día, al punto de que muchas víctimas terminaban sin vida en las calles. Así lo explicó en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana.

«Guayaquil, después de la tragedia que vivió, donde casi el 40% de sus trabajadores de salud se contagió, la misma sociedad civil ya sean empresarios, prensa, sector agropecuario y otros empezaron a trabajar en forma conjunta en base a un plan maestro, hoy tienen menos de cinco muertos por día y los hospitales ya no están colapsados. Yo propongo crear un gran comité donde todos los cruceños institucionalmente conformados puedan participar, porque hasta ahora veo buenas intenciones de gente que dona tubos de oxígeno, pollos y otras cosas, pero aquí debería reunirse la sociedad civil organizada y hablo del Comité cívico, de las fraternidades, los colegios de profesionales, la CAO, la Cainco, que se sienten con las autoridades para decir ‘estos son nuestros problemas y estas las soluciones’, y a partir de ahí asignar tareas», enfatizó.

«A esta enfermedad la vencemos todos o todos sucumbimos. He visto que hay una ruptura entre la sociedad civil organizada y nuestras autoridades, y a veces me da la impresión que entre las mismas autoridades hay desavenencias por un sentido electoralista, de figuración, de celos, no lo sé», declaró en la entrevista.

Dabdoub también criticó los afanes electoralistas en medio de la pandemia. Consultado sobre cómo combinar por un lado la necesidad de atender la pandemia y, por el otro, una carrera electoral con miras a los comicios de septiembre, el exlíder cívico fue contundente: «No se puede combinar, es como querer combinar el agua con el aceite. Aquí estamos defendiendo la vida, la vida está por encima de todo apetito electoral. Más bien yo hallo inmoral que se utilice este sufrimiento del pueblo cruceño para simplemente catapultarse. Veo denigrante que alguien quiera utilizar su figura para lanzarse políticamente, quien lo hace es inmoral, ahora es la vida y toda actitud que tenga ese sentido electoralista hay que apuntarla, hay que criticarla, porque esa persona está matando más vidas».

«Es deleznable e inmoral que hayan definido la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre, solo en Santa Cruz mueren entre 10 y 15 personas cada día. Si no nos ponemos a trabajar en forma conjunta, ojalá me equivoque, pero en julio vamos a tener decenas de muertos diarios, no van a alcanzar los cajones. De tal forma que hablar de política en este momento, cuando hay tantas familias de luto que lloran por sus muertos que no pueden enterrarlos, ¡por favor! los políticos de hoy y los que están sosteniendo esta tesis son inmorales», insistió.

Dabdoub cree que su propuesta de conformar un gran comité es viable, porque históricamente Santa Cruz ha demostrado que, ante el olvido y el aislamiento al que ha sido sometido por parte del Estado centralista, se ha sabido organizar y fruto de ello es la creación del Comité cívico, los bancos, las cooperativas y la propia ‘revolución de las pititas’.

«Falta que alguien convoque, por eso pido a la Iglesia católica, al Comité cívico, a las autoridades que se unan, ellos son nuestros representantes, ellos son los responsables de llevar adelante una buena acción. Pregunto, en todo este movimiento ¿dónde están las instituciones, dónde están las coorperativas, las universidades, las fraternidades? no los veo y eso es una ruptura que hay en nuestro medio», cuestionó.

