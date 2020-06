Deportistas en alerta por imposibilidad de regresar a sus distritos

El retorno al país significó un gran alivio para los deportistas y ciudadanos bolivianos que se quedaron en Colombia por más de dos meses, todo por la pandemia del coronavirus. Ya en el hotel LP de Santa Cruz, lo más de 20 repatriados en el país cumplen una cuarentena, aquella que exige la ley para volver a sus distritos, empero en ellos crece la incertidumbre porque no saben cómo retornarán a sus hogares cuando dejen el recinto.

«Le ruego su ayuda, somos un grupo de más de 20 personas y nos encontramos haciendo cuarentena en Santa Cruz, llegamos en vuelo humanitario de Colombia y terminamos la cuarentena el 7 de Junio. Todos compramos tickets con BoA para viajar este domingo 7 a las 10:00 AM a Cochabamba pero no hay salidas de SCZ. Para nosotros ha sido económicamente muy complicado tener que costear los pasajes de Colombia a Bolivia, el hotel para la cuarentena y ahora el no poder viajar a nuestras casas supone mas dificultades económicas», escribió el billarista cochabambino Javier Trigo en una carta dirigida a las autoridades.

Trigo, al igual que los futbolistas de Real Potosí Weimar García, Fabrizzio Dávila y Mauricio Galarza, además del DT Julio Fernández, entre otros ciudadanos bolivianos, fueron repatriados el pasado lunes 25 de mayo en un vuelo de Avianca, desde Bogotá a Santa Cruz, gracias a las gestiones del Ministerio de Deportes, la embajada y consulado de Bolivia en Colombia y otras instancias de gobierno.

Más allá de tratarse de un tema deportivo o no, más de una veintena de ciudadanos bolivianos pide regresar a sus hogares, pero la falta de vuelos hacen imposible este pedido. También hay otro grupo de Paraguay que tiene incertidumbre sobre el mismo tema.

«Muchos ya no tenemos recursos para seguir costeando el hotel, la comida ni tenemos como continuar hospedándonos en SCZ, así que les rogamos que por favor puedan entender nuestra difícil situación y puedan colaborarnos al menos a gestionar este vuelo. Así como nosotros varios repatriados de Paraguay estan con la misma dificultad en el hotel. Agradezco a todos su entendimiento y colaboración y confío en que Dios nos permita salir adelante», concluyó Trigo.