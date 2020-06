El exministro Carlos Romero gana una acción de libertad

Carlos Quisbert / La Paz

El exministro de Gobierno Carlos Romero ganó ayer una acción de libertad, la cual instruye que el juez del caso Alan Zárate convoque a una nueva audiencia de cesación a la detención preventiva, en la que el detenido pedirá su libertad.

Romero está encarcelado en el penal de San Pedro desde hace cinco meses por el caso de presunta corrupción en la adjudicación de contratos en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn).

“Se presentó una acción de libertad debido a que el señor Carlos Romero actualmente es el único detenido en Bolivia, contra quien no pesa ningún riesgo procesal (peligro de fuga, riesgo para la víctima u obstaculización a la investigación)”, afirmó Mónica Ramírez, abogada de Romero.

Según los antecedentes, el juez denegó la libertad a Romero por tres riesgos procesales, pero luego la vocal de la Sala Penal Cuarta Exalta Lovera anuló dos y “de forma irregular”, según la defensa, devolvió el caso a Zárate para que resuelva el pedido otra vez.

Todo ese procedimiento demoró varias semanas, por lo que Romero presentó la acción de libertad y ayer una sala constitucional se la concedió, la cual señala que en un plazo de 24 horas Zárate convoque a una audiencia de cesación a la detención preventiva.

La abogada Ramírez afirmó que su cliente presentó todos los documentos que acreditan que no se fugará del país y no obstaculizará la investigación. Además, sostiene que en el caso que se investiga no existe daño económico al Estado. La Fiscalía investiga a Romero por favorecer a la firma Horizontal en la adjudicación de contratos.

Fuente: paginasiete.bo