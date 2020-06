El fútbol de Georgia está interesado en Martins

martes, 16 de junio de 2020 · 00:00

“Casi me fui a Boca Juniors un tiempo atrás. Hace tres o cuatro años. Fue algo rápido. Hubo interés, pero no hubo propuesta oficial”, contó del delantero boliviano Marcelo Martins, quien en las últimas horas fue tentado por el Dimamo Batumi, subcampeón de la liga georgiana.

El futbolista nacional, que milita ahora en el Cruzeiro brasileño, reconoció que recibió la oferta del fútbol de Europa.

Martins, que regresó recientemente a Brasil tras un paso por el fútbol chino, sustituiría al delantero local Nikoloz Sabanadze, que decidió retirarse a los 29 años tras sufrir una grave lesión. En caso de que se consume el fichaje, Martins sería uno de los futbolistas con más títulos que juega en la liga georgiana en toda la historia.

Martins ya tiene experiencia en el fútbol de Europa del Este, ya que militó en su momento en el ucraniano Shakhtar Donetsk, con el que se alzó con la Copa de la UEFA (hoy llamada UEFA Europa League) en 2009. El Dinamo Batumi, al que la temporada pasado se les escapó el título de liga en la última jornada ante el Dinamo Tbilisi, suma dos empates en los dos primeros partidos del actual campeonato.

“Casi me fui a Boca, un tiempo atrás. Hace unos tres o cuatro años me llamaron. Fue algo rápido. Hubo un interés, pero no hubo propuesta oficial, solamente charlas. No se llegó a concretar, pero hubo algo interesante”, contó el Matador , durante una entrevista con FoxSports Argentina. El ariete nacional se presentó como un seguidor del cuadro argentino. (EFE)

