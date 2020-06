El impactante cambio físico de Jamie Foxx para interpretar a Mike Tyson en una película biográfica

El actor de Hollywood mostró la transformación que debió afrontar para meterse en la piel del mítico campeón de los pesos pesados

Jamie Foxx confirmó que interpretará al ex boxeador Mike Tyson en una película biográfica

Luego de varios de espera, finalmente se concretará el proyecto de llevar la vida de Mike Tyson a la pantalla grande y el actor Jamie Foxx será el encargado de interpretar al gran campeón de los pesos pesados de boxeo. Pero, para poder lograr una caracterización fiel, el artista debió atravesar una increíble transformación física.

“Finding Mike” (Encontrando a Mike) será el nombre de la película que aún no tiene una fecha de estreno. “No es un secreto que he estado detrás de la película biográfica de Mike Tyson por algún tiempo. La gente siempre me pregunta cuándo ocurrirá. Las cosas finalmente se han ordenado y hace algunos meses comenzamos este viaje. Uno de los primeros y grandes desafíos es transformar mi cuerpo”, escribió Foxx en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos poco nítidas frente al espejo en las que se alcanza a ver el crecimiento en su masa muscular. El actor, además, dio detalles del duro entrenamiento con numerosas flexiones que ha emprendido para que su físico se parezca al del boxeador.

“Hacer biografías es algo difícil. A veces se necesitan 20 años para hacerlo, pero oficialmente conseguimos que la pelota funcione. No puedo esperar para mostrarle a la gente lo que es”, dijo la estrella de “Django Unchained”, de 52 años, en un diálogo con el productor de Hollywood Mark Birnbaum en Instagram Live.

Foxx mostró el cambio físico que ha emprendido para parecerse al ex campeón de los pesos pesados

Foxx reveló, además, que conoció a Tyson después de realizar una comedia de stand up a los 22 años, durante la cual contó una broma sobre el boxeador, que estaba sentado entre la audiencia y se acercó a él al final del espectáculo.

“Lo vi en el apogeo de su carrera, y luego, cuando las cosas se pusieron malas y llenas de baches, también lo vi. Así que lo que me entusiasma de la película es mostrar esos momentos. Creo que todos, jóvenes y viejos, podrán entender el viaje de este hombre”, dijo Foxx sobre el boxeador que no solo fue noticia por sus éxitos deportivos sino también por haber sido encarcelado al ser declarado culpable de violación en 1992, declarado más tarde en bancarrota en 2003, y culpable de posesión de cocaína y conducir bajo la influencia en 2007.

Respecto de su notable cambio físico, el actor sostuvo: “Te garantizo que la gente me va a encontrar en la calle y pedir autógrafos, y pensar que soy Mike”.

El lanzamiento de la muy esperada película, con Foxx en el papel principal, había sido anunciada por primera vez en 2014, pero se produjo un paréntesis de seis años debido a algunas dudas sobre si se haría. Esta vez, todo indica que “Finding Mike” es una realidad.

Una delas imágenes que compartió el acto en Instagram para mostrar su cambio

