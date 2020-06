El MAS en Diputados rechazó crédito de $us 327 millones del FMI y Gobierno dice que ponen en riesgo la salud de los bolivianos

Viceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink.

La Asamblea Plurinacional del Movimiento al Socialismo (MAS) pone en peligro a la salud de los bolivianos al no aprobar el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 327 millones de dólares, que debían ser destinados a fortalecer la lucha contra el Covid-19.

En la gestión de Evo Morales, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó 230 créditos en épocas de bonanza y sin que fueran necesarios, de alrededor de 17 mil millones de dólares, entre 2007 y 2019, y ahora que el pueblo boliviano necesita recursos para combatir el Covid-19 ponen obstáculos con argumentos políticos, lamentó el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink.

A pesar de los argumentos técnicos presentados por el Viceministro del Tesoro y Crédito Público ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, esta instancia determinó rechazar el crédito del FMI de 327 millones de dólares destinados al Covid-19.

“Este crédito de 327 millones de dólares no quiere ser aprobado por esta Comisión porque argumentan que no tiene documentación de respaldo. Se les ha presentado los informes técnicos y legales, se les ha explicado que las condiciones son mejores a los 230 créditos que aprobaron en las gestiones de Evo Morales”, subrayó el Viceministro del Tesoro y Crédito Público.

El argumento de los legisladores del MAS es que el crédito del FMI no contaría con el respaldo de un contrato de préstamo y un Decreto Supremo, documentos que no son necesarios. Bolivia es miembro accionista del organismo internacional y no requiere de esos requisitos.

Los recursos del crédito de 327 millones de dólares del FMI ya están en Bolivia, es a 5 años plazo, 3 años y 3 meses de gracia y al 1 % de interés, sin embargo, los legisladores nuevamente obstaculizan las gestiones del gobierno de Jeanine Añez para combatir la pandemia.

Schlink recordó que de los cinco proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional, uno solo fue aprobado, entretanto los municipios del país, entorno a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia-FAM-Bolivia, claman por recursos económicos para atender sus emergencias sanitarias.

“El Ejecutivo está haciendo esfuerzos extraordinarios para conseguir recursos y para combatir el Covid-19, y se verá los procedimientos a seguir para utilizar los recursos de este crédito. Nos dejaron un hueco de 18 mil millones de bolivianos, se gastaron los recursos de las empresas públicas y 160 entidades públicas”, dijo la autoridad.

Destacó la estabilidad economía, empero sostuvo que las maniobras del MAS están obstaculizando las soluciones con el objetivo de desestabilizar al país, sin embargo, puntualizó que seguirán buscando alternativas para lograr recursos a favor del pueblo boliviano, que es víctima del Coronavirus con casi 20 mil casos.

La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene pendiente el tratamiento y la aprobación de cinco créditos de organismos internacionales que asciende a 1.700 millones de dólares destinados al equipamiento de hospitales, contratación de médicos, compra de insumos de bioseguridad, entre otras emergencias sanitarias.

Fuente: El Diario