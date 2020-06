El mensaje contra el racismo de Meghan Markle que se hizo viral tras la muerte de George Floyd

En un video de campaña contra el odio racial en 2012 la duquesa de Sussex se calificó de “biracial». “Gran parte de mi vida me he sentido como una mosca en la pared», reconoció

En 2012 la duquesa de Sussex fue una de las caras de una campaña contra el odio racial (Shutterstock)

En el marco de la campaña Black Lives Matter (“Las Vidas Negras Importan”) para condenar la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, se han viralizado en las redes sociales mensajes de diferentes personalidades de diversos ámbitos. Uno de los que más fue compartido en las últimas horas corresponde a Meghan Markle, quien en numerosas ocasiones se ha expresado en contra de la discriminación racial y en favor de los derechos civiles.

En 2012 la duquesa de Sussex fue una de las caras de una campaña contra el odio racial. En un video, en el que se la ve utilizando una camiseta blanca con la leyenda “No toleraré el racismo”, envió un fuerte mensaje de concientización hablando desde su propio experiencia.

“Me llamo Meghan Markle y estoy aquí porque creo que es una campaña muy importante de la que formar parte. Para mí, creo que es algo muy personal. Soy biracial, la mayoría de la gente no puede decir con qué estoy mezclada y gran parte de mi vida me he sentido como una mosca en la pared”.

La ex actriz de la famosa serie Suits también relató cómo ella mismo ha visto actos de racismo con sus propios ojos, y cómo le han afectado las bromas ofensivas. Incluso, contó que a su madre, Doria Ragland, la han llamado por “la palabra N” -en referencia a la palabra “nigger”, que se utiliza despectivamente en Estados Unidos para referirse a la población afroamericana-.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

“Algunas de las calumnias que he escuchado o los chistes realmente ofensivos, o los nombres, me han golpeado de una manera muy fuerte (…) Hace un par de años oí a alguien llamar a mi madre con la palabra con ‘N’. Así que creo que para mí, más allá de estar personalmente afectada por el racismo, es sólo para ver el paisaje de lo que es nuestro país ahora mismo, y querer que las cosas sean mejores” , remarcó Markle en su mensaje.

La duquesa sostuvo, además, que a menudo se trata a las personas por su aspecto, pero “ciertas personas no me miran y me ven como una mujer negra o una mujer biracial”.

Markle continúa explicando a lo largo del video la forma en la que salir de Los Ángeles le “abrió los ojos” y cómo se percibe el racismo tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. “Estoy muy orgullosa de la herencia que tengo por ambas partes (…). Pero sí, espero que para cuando tenga hijos la gente tenga la mente más abierta a cómo están cambiando las cosas y que de lo que se trata es de tener un mundo multirracial. Eso sin duda lo hace mucho más hermoso e interesante”.

El año pasado Meghan Markle y el príncipe Harry realizaron una gira por Sudáfrica. Allí, la actriz norteamericano habló con orgullo de su herencia afroamericana: “En una nota personal, permítanme decir que mientras estoy aquí con mi marido como miembro de la familia real, quiero que sepan que para mí, estoy aquí como madre, como esposa, como mujer, como mujer de color y como su hermana”.

Meghan Markle, durante la gira que hizo el año pasado junto al príncipe Harry por África (Photo by Courtney AFRICA / POOL / AFP)

Este año Markle se mudó a Los Ángeles, su ciudad natal, junto al príncipe Harry y su hijo Archie, de un año, luego de haber abandonado la vida real británica.

En 2017, la actriz escribió una carta a la revista Elle en la que relató una situación que sufrió en el colegio. Según contó, en esa oportunidad se vio obligada a tachar en un formulario personal la casilla de “caucásica”. “Bajé mi bolígrafo. No como acto desafiante, sino como síntoma de mi confusión. No podía llegar a hacer eso, imaginar la tristeza que mi madre sentiría si se enterara. Así que no taché ninguna casilla. Dejé mi identidad en blanco, algo muy parecido a lo que sentía”.

En noviembre de 2016, el príncipe Harry emitió un comunicado en el que denunció que Markle había sido sometida a “una ola de abuso y acoso”: “Algo de esto ha sido muy público: la difamación en la primera página de un periódico nacional; los matices raciales de los artículos de comentario, y el descarado sexismo y racismo de los trolls de los medios sociales y los comentarios de los artículos de la web”.

Estas declaraciones y mensajes de la duquesa de Sussex se han viralizado en las últimas horas en el marco de la oleada de protestas por la muerte de George Floyd. Deportistas, cantantes y actores, entre otras personalidades, se han sumado a la campaña Black Lives Matter para repudiar los actos de violencia y discriminación racial en Estados Unidos. Este martes se cumple una semana de la muerte de Floyd. En estos días de intensas protestas en decenas de ciudades del país, miles de personas han sido detenidas. El presidente Donald Trump, a quien Markle ha criticado en varias ocasiones, instó a los gobernadores a aplicar mano dura contra los violentos que provocaron disturbios y saqueos.

Fuente: Infobae