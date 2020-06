El principal epidemiólogo de EEUU: el coronavirus «resultó ser mi peor pesadilla» y aún «no ha terminado»

El experto se muestra sorprendido de que este virus «altamente contagioso» haya «devastado el mundo» en apenas cuatro meses.

El epidemiólogo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU, declaró este martes en una entrevista con la compañía de visualización biomédica BIO Digital que el covid-19 resultó ser su «peor pesadilla», al tiempo que advirtió que «aún no ha terminado», informa The New York Times.

El asesor de salud de la Casa Blanca, se mostró sorprendido de que el virus «altamente transmisible» se haya esparcido tan rápidamente por todo el planeta. «En un período de cuatro meses, ha devastado todo el mundo«, recordó.

Por otro lado, Fauci explicó que el virus causante del covid-19 es «muy diferente» del ébola o del VIH, comparándolo con la pandemia de gripe de 1918 (Influenza A del subtipo H1N1) por su alto grado de transmisibilidad y mortalidad.

«Quiero decir que el ébola daba miedo. Pero el ébola nunca se transmitiría fácilmente de manera global», explicó. En cuanto al VIH, Fauci recuerda que «se extendió durante un período prolongado de tiempo», por lo que -opina- «el impacto final del sida será mayor que cualquier cosa de la que estemos hablando ahora».

El experto está convencido de las vacunas contra el covid-19 son la mejor esperanza para detener, o al menos frenar, la pandemia. En este sentido, dice estar «casi seguro» de que más de una tendrá éxito. Varios países ya están probando prototipos de vacunas en personas, y se espera que al menos una pase a la tercera fase de ensayos en julio.

«Habrá más de un ganador en el campo de las vacunas, porque vamos a necesitarlas para todo el mundo. Miles de millones y miles de millones de dosis. Así que estoy casi seguro de que vamos a tener múltiples candidatos que llegarán a la línea de meta para ser aprobados y ampliamente utilizados”, afirmó el epidemiólogo.

