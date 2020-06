Emiten orden de aprehensión contra el expresidente de YPFB Herland Soliz

El fiscal Alexis Vilela informó este jueves que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, luego de no asistir a declarar en las dos oportunidades que fue convocado en el marco de las investigaciones por presuntos contratos irregulares con una aseguradora.

«En relación al señor Soliz, tenemos tres ilícitos que se están investigando, el de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. El Ministerio Público ha realizado el registro del lugar de los hechos, en las oficinas de YPFB, se ha podido colectar documentación referente a estos ilícitos y se ha podido tomar declaraciones de funcionarios de esta institución», explicó el fiscal.

Al momento, dos personas se encuentran con detención preventiva y una con detención domiciliaria tras una denuncia presentada a través de la Unidad de Transparencia de YPFB por la adjudicación irregular de un seguro para la empresa estatal.

Vilela explicó que durante la cuarentena rígida por la pandemia del Covid-19, en YPFB se suscribieron contratos a raíz de una resolución administrativa que fue emitida por Soliz. Esta resolución fue cuestionada ya que la misma no estaría apegada a las normas respecto a la contrataciones a nivel estatal. Gracias a esta resolución, se habrían establecido contratos para la adquisición de un seguro para YPFB.

Por su parte, el jefe de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Luis Guarachi, informó este miércoles que Soliz, emitió una justificación para no presentarse a declarar a través de su abogada, ya que no se encontraría en el departamento de La Paz, sin embargo, el fiscal Vilela indicó que el documento no tiene «un justificativo idóneo adjuntado a este apersonamiento, motivo por el cual el Ministerio Público no ha considerado la situación, a pesar de haberse emitido una segunda citación».

