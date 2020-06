Fabio Zambrana: “Oriente puede ser campeón o puede descender en 2021″

El conocido cantante cruceño Fabio Zambra y confeso hincha de Oriente Petrolero, anunció este domingo en su cuenta de Facebook que asume la función de asesor de la oficina de captación de socios del club refinero. Al mismo tiempo envió un claro mensaje a la familia albiverde en esta época en la que se han dado a conocer problemas internos en la institución.

“Oriente puede ser campeón o puede descender en 2021, son dos posibles realidades que podemos vivir el próximo año. Yo voy a trabajar para que Oriente vuelva a ser campeón, ¿y vos?”, dice en una parte de su mensaje.

También agradece al presidente del club, Ronald Raldes, por aceptar su oferta de ser asesor de la oficina de captación de socios y explica tres puntos en los que se basará su trabajo para que esta oficina vuelva a ser fuerte y “pueda generar una buena cantidad de dinero como lo hizo en el pasado”.

“No voy a cobrar por mi trabajo, no voy a entrar a sacar ni a meter gente a la oficina de captación de socios y voy a entrar a trabajar para que captación vuelva a ser fuerte, autónomo y un verdadero representante de los socios del club más grande del país”, afirmó Fabio.

Explicó que la posibilidad de descender no es chiste y lo único que tienen que hacer los orientistas es continuar señalando los problemas del club, sin dar soluciones. Por esa razón él propone ideas para volver a ser campeones.

“Que cada uno haga su trabajo lo mejor que pueda, La solución muchas veces es tan simple que a veces nos da miedo aceptar que esa es la solución. Para que el equipo salga del puesto 12 la solución es sencilla y cada uno tiene que hacer su parte”, manifestó.

Pide que lo socios hagan su parte, lo mismo que el directorio, que los hinchas vayan al estadio y que el equipo gane. Zambrana considera que esas son las cuatro patas del toco y que ninguna debe fallar.

Aclaró que el equipo no va a ganar si las otras tres partes no funcionan bien, por eso hizo énfasis en decir que los que están trabajando para desestabilizar el directorio se tienen que ir.

Sobre la familia de socios, reveló que Oriente tiene aproximadamente 3.800 activos de los 30.000 registrados. Con optimismo cree que se puede llegar a tener 8.000 activos y por qué no llegar a tener 15.000 o más.

“Cuando propuse abrir esta oficina en el 2007 mucha gente se burló de mí, muchos creyeron que no lo lograría, pero lo logré, y no solo eso, si no que esta oficina llegó a generarle a Oriente ingresos superiores al medio millón de dólares al año, cerca de 700.000 dólares por lo que tengo entendido”, expuso Zambrana.

Para cerrar su mensaje, Fabio Zambrana recordó la frase con la que aperturó la oficina de captación de socios en 2007: “Oriente será tan grande como vos querrás”.

Fuente: https://eldeber.com.bo