Familia de fallecido afuera de un hospital en La Paz, pide justifica por “negarle” la atención

La familia vivió un calvario hasta verlo morir en el piso, afuera del hospital Cotahuma.

Un familiar del fallecido asegura que primero fueron al Hospital La Portada, donde le dijeron que no podían recibirlo porque estaba todo lleno y lo derivaron al Hospital Cotahuma, «en taxi nos fuimos, ahí tampoco, una pena, nos han cerrado la puerta en la cara, no nos querían dejar entrar, han puesto sus manos incluso para evitarnos el paso, cuando hemos llegado a Cotahuma hemos esperado media hora, él mismo se ha empezado a agitar más y ya no podía respirar y se ha muerto ahí en el piso», lamentó su sobrina.