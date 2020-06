Flexibilizando la inflexibilidad

Como si fuera poca la amenaza letal de esta peste china que nos aflige, ahora se ha sumado a este sufrimiento una fiera y pertinaz campaña política interna dirigida a convocarnos, a toda costa, a nuevas elecciones presidenciales, con la certeza de no cambiar nada y, por el contrario, retornar probablemente a la satrapía destronada en noviembre del pasado año.

En un principio, esta cruzada que tuvo como piloto al huido cocalero, inquietó a la opinión política nacional con su inminente retorno, exigiendo la celebración inmediata de elecciones empero, tal propósito mudó abruptamente, hasta el extremo de diluirse, y convertirse en un sorprendente cambio de coca por Copa, o Evo por Eva. Muy lejos quedan los elegidos a priori, Arce o Choquehuanca.

Escudriñando en los motivos a los que podría deberse este sorpresivo cambio, nos permitimos señalar algunas razones que pudieron causarlo. Entre ellas está el cambio de comportamiento del gobierno argentino frente a su incómodo huésped, por el anuncio del fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, formulado este pasado viernes, indicando que cerrará la etapa preliminar de la investigación a Evo Morales y lo imputará por los delitos de sedición y terrorismo.

Asimismo, el fiscal Cossío señaló que su Despacho ya tenía avanzado un 80 % en el caso audio-terrorismo, que trata de la comunicación telefónica sostenida desde México, entre Evo Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra durante los conflictos sociales registrados a raíz del fraude electoral, donde Morales le instruye a Yucra cercar las ciudades y dejarlas sin alimentos.

Igualmente, el fiscal señaló que, antes de la cuarentena, estuvieron a punto de dictar una resolución conclusiva de la etapa preliminar, con respecto al señor Evo Morales empero, no pudieron hacerlo por la suspensión de plazos. Aseguró que esta semana, al retornar al trabajo, dictarían dicha resolución, pues ya cuentan con los elementos suficientes para emitir una resolución de imputación formal. Dicha acción comportaría el famoso “sello rojo” de Interpol, de cumplimiento obligatorio por los países suscribientes, y Argentina, obviamente, es uno de ellos.

Para los supersticiosos -y Evo Morales es uno de ellos- un mes con domingo siete, como junio, es “kencha” o de mal agüero. Por si fuera poco, ya no cuenta con sus brujos o amautas que, en lugar de leer la coca, se han dado a la tarea de procesarla y comercializarla, de ahí que habría decidido deponer todas sus amenazas y actitudes belicosas y abrirse a flexibilizar la fecha de las elecciones generales ante la pandemia. De esta forma manifestó muy generosamente: “Si es necesario flexibilizar la fecha de elecciones para proteger la salud y garantizar el voto del pueblo, coadyuvaremos como partido”.

Como lo que no ocurre en Bolivia es raro, existen varios partidos que quieren que las elecciones se hagan de inmediato, bajo el ridículo pretexto de que un gobierno legítimo podrá enfrentar al virus con mayor eficacia que uno no legítimo. ¿Será que el Covid-19 pueda distinguir, entre un gobierno legítimo y otro que no lo es? De probarse esta teoría estaríamos ante la posibilidad de flexibilizar lo inflexible.