Gobierno anuncia rastrillaje «casa por casa» en el Chapare y busca evitar circulación de pasajeros con el encapsulamiento

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó el lunes que en el Chapare se hará un recorrido «casa por casa» para detectar nuevos casos de COVID-19 y confirmó que para dicho trabajo será encapsulada toda esa región del departamento de Cochabamba, que presentó una «explosión» de infectados por el virus.

«El 45% de las muertes (registradas en Cochabamba) proviene del Chapare y más del 35% de los infectados también viene del Chapare. Entonces creemos nosotros que es muy importante que no podemos seguir teniendo circulación de transporte interprovincial de pasajeros del Chapare hacia Cochabamba y hacia Santa Cruz, sería una irresponsabilidad y por eso se ha ordenado que se pare (…) y vamos a trabajar haciendo una identificación (de enfermos) casa por casa», dijo.

La autoridad, en conferencia de prensa realizada en la ciudad de Cochabamba, agregó que para ese recorrido «casa por casa» se hará un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas y las brigadas médicas, tal como se actuó en Trinidad, capital del departamento del Beni, para tratar de frenar una mayor expansión del coronavirus.

Remarcó que es muy importante que se asuma esta medida porque se debe realizar la detección temprana de los infectados y no llegar hasta el último momento del avance de la enfermedad, como ocurrió con el caso del alcalde de Entre Ríos, Aurelio Rojas, cuya salud empeoró en las últimas horas.

«El Alcalde de Entre Ríos se burlaba de la enfermedad y hoy con mucha pena debemos lamentar que está internado en una clínica particular en Cochabamba y me han informado que está en estado de coma, es lamentable aquello, por eso nosotros no queremos que esto siga sucediendo, queremos evitar este tipo de cosas detectando a tiempo y no cuando ya está muy avanzado, queremos que entiendan los dirigentes del Trópico de Cochabamba (esta situación) y no (seguir manteniendo como) prisioneros y secuestrados a la gente», señaló.

Asimismo, adelantó que se equipará el Hospital de Villa Tunari para que no colapsen los nosocomios de la ciudad de Cochabamba con la internación de nuevos pacientes del Trópico.

Sin embargo, «sería mucho mejor trabajar de la mano con los alcaldes (del Chapare), les dije que por favor trabajemos de la mano y no han reaccionado de la mejor manera, pero no importa, les vuelvo a pedir, les vuelvo a rogar, les imploro, porque no se trata de hacer política», apuntó.

