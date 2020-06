Gobierno no intervendrá los bloqueos de carreteras en Santa Cruz, pero critica la medida

El Gobierno rechazó este martes las medidas asumidas por algunos municipios de Santa Cruz, que realizan bloqueos de carreteras, y aseguró que no tienen ningún justificativo, ya que las alcaldías disponen de dinero en sus cuentas y que no han gastado para luchar contra la pandemia del coronavirus. No obstante, indica que no intervendrá los cortes de vía.

“Es una medida sin justificación. Hemos hecho la revisión de la ejecución presupuestaria y es muy poco lo que han gastado en Covid-19. Tienen todavía condiciones. Siguen priorizando el cemento en vez de la salud”, expresó este martes el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.

La Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) determinó realizar cortes de ruta en el departamento, por 48 horas, como una medida de presión, exigiendo al Gobierno recursos económicos para la lucha contra el coronavirus.

Se anunció que los puntos de bloqueo están en los municipios de San Javier, San Ignacio, Roboré, El Torno, Cotoca, San Matías, Guarayos, entre otras regiones.

El viceministro aseguró que el Gobierno no va a intervenir ningún bloqueo, pese al problema que causan para el transporte de productos.

Anuncio nacional

El ministro de Economía, José Luis Parada, convocó a una rueda de prensa para explicar que el Gobierno está cumpliendo con todas las condiciones de transferencias y otorgación de recursos, y que la medida de Amdecruz no tiene razón de ser.

En pasadas horas, Parada explicó, a través de radio EL DEBER, que en una reunión con Amdecruz se estableció que hay dos leyes en el parlamento: una para el uso de IDH del 50% de caja y banco y otra para devolverles el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

También se consideró el requerimiento de Bs 22 millones que corresponden a devoluciones de gastos por el Covid-19. Para su aprobación, se tendrá que firmar un convenio. Por otro lado, el ministro Parada dijo que se trabaja en la creación de un fondo para las inversiones de los municipios que estén con una ejecución de más del 50% de sus presupuestos.

“Se está analizando de dónde van a salir esos recursos. Pero estamos cumpliendo con el plan de inversión en menor proporción, de acuerdo a una programación de flujo de caja especial”, señaló.

Fuente: https://eldeber.com.bo