Intensivistas alertan que equipos de bioseguridad y fármacos para pacientes críticos se agotan

LA PAZ |

Ante la dramática situación que se vive en territorio nacional por la propagación del coronavirus (Covid-19), el presidente de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, Adrián Ávila, advirtió que los equipos de bioseguridad para los profesionales y trabajadores en salud se agotan, además alertó que los fármacos para los pacientes críticos son insuficientes, cada vez más.

«Hemos tenido una reunión con los presidentes de todos los departamentos, lo que pasa en Santa Cruz es realmente muy triste, se están terminando los equipos de protección personal, se están terminado los medicamentos de los cuales un paciente critico vive (…). Si no tenemos equipamiento, si no tenemos infraestructura, si no tenemos intensivistas no vamos a poder hacer nada, el paciente critico requiere ventilador las 24 horas, de no recibir estos medicamentos su vida corre peligro», advirtió.

Ávila dijo que desde que se reportó el primer caso de Covid-19 en el país, el sistema de salud «poco o nada ha cambiado». Agregó que durante casi tres meses sólo se implementaron 40 camas de terapia intensiva.

«Desde el 20 de marzo que hemos hecho la alerta a las autoridades, poco o nada han cambiado, excepto en Santa Cruz que es el único departamento que está soportando. Hemos alertado que no había suficientes camas ni intensivistas, actualmente hay 520 camas, en estos tres meses sólo han implementado 40, no es suficiente porque ya nos estamos acercando a los 14 mil casos de Covid-19 en el país», indicó.

El especialista remarcó que para afrontar la pandemia en el territorio nacional se requiere al menos 700 camas en terapia intensiva. Anunció que tanto Santa Cruz como La Paz ya superaron su capacidad de camas para pacientes críticos de coronavirus. «Ya está colapsado todo el sistema de salud y seguimos en franco ascenso de casos. ¿Qué va a pasar con los pacientes que van a necesitar terapia intensiva?, se vienen días difíciles», alertó.

Contó que en Santa Cruz hay 42 pacientes conectados a un ventilador, lamentó que las autoridades sanitarias no brinden los datos de cuántos enfermos con Covid-19 están en terapia intensiva en el país.

Ante esa situación dijo que se requieren equipos de protección para los médicos, enfermos, y trabajadores en salud, además de camas para terapia intensiva, bombas de infusión, monitores, medicación para los pacientes críticos, a nivel nacional.

Remarcó que en el país hay únicamente 210 intensivistas y para afrontar la lucha contra la pandemia se requiere como mínimo a 500 especialistas, además de enfermería para pacientes graves.

El presidente de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, Adrián Ávila, exhortó a las autoridades nacionales a dejar de lado la política y tratar el tema de salud para luchar contra el virus. Caso contrario, señaló que se viene una catástrofe en el país.

«No podemos ver de palco, se nos viene una catástrofe si no hacemos algo, si no hacemos que las autoridades tomen conciencia, basta de hablar de política, hablaremos de salud, creo que están pidiendo recursos paras las elecciones y ni siquiera hemos llegado al pico (de contagios), hablaremos de salud», imploró.

El Ministerio de Salud reportó hasta el lunes, 306 nuevos casos positivos de Covid-19, lo que representa que en el país la cantidad de casos acumulados subió a 13.949.