El gobernador de Pando, Luis Flores, fue internado de emergencia la noche de este jueves en el Hospital Centinela “Perla del Acre” por complicaciones en su salud a causa del coronavirus y una enfermedad de base que lo aqueja.

Mario Espada, responsable del nosocomio, informó preliminarmente de la situación delicada de la autoridad departamental, la única que permaneció en el cargo tras la dimisión de Evo Morales, en noviembre de 2019.

“Nos dijeron que su cuadro es delicado, este centro de aislamiento es para pacientes con coronavirus positivos”, explicó y anticipó que la autoridad “va a estar con oxígeno”.

Flores informó el 9 de junio que dio positivo a la prueba de COVID-19 y que cumplirá con las medidas dispuestas en estos casos, como aislarse.

“Sí, (la muestra) dio positivo. Estoy en aislamiento en mi domicilio, estoy estable. Los primeros síntomas fueron el domingo por la tarde: malestar físico, un poco de picazón en la garganta y dolor de cabeza. Generalmente, no me duele la cabeza, por eso sospeché y solicité al Sedes me hagan inmediatamente los exámenes”, contó el Gobernador ese día.

Espada explicó que en las próximas horas se dará un reporte de la evolución en la salud de la autoridad.

