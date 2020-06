J.K. Rowling escribe sobre el concepto del sexo biológico y la critican duramente por ser transfóbica

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la serie de libros de Harry Potter, se ha convertido en objeto de fuertes críticas por parte de varios activistas tras publicar este sábado un tuit sobre el sexo y el género.

«Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres en todo el mundo se borra. Conozco a personas trans y las quiero, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas para discutir sus vidas de forma significativa», escribió Rowling, agregando que «decir la verdad no es odio».

Horas antes, la escritora criticó un artículo de opinión cuyo titular contenía la frase «personas que menstrúan». «Estoy segura de que antes había una palabra para esas personas. Que alguien me ayude: ¿’Wumben’? ¿’Wimpund’? ¿’Woomud’?», tuiteó Rowling, simulando estar intentando recordar la palabra ‘mujeres’ en inglés, ‘women’.

Las publicaciones de la autora de ‘Harry Potter’ fueron ampliamente condenadas por personas LGBT. «El amplio consenso de médicos y otros expertos científicos valida a las personas trans y nos insta a afirmarnos. […] No te gustan las personas trans, y ciertamente no te importamos«, subrayó la activista Charlotte Clymer.

«Eres una persona inteligente. ¿Cómo es posible que aún no entiendas la diferencia entre sexo y género? La única forma en que puedo explicar tu ignorancia en este momento es la obstinación. Es increíblemente decepcionante«, señaló el cantante Brad Walsh.

Posteriormente, Rowling calificó de «absurdo» el hecho de que varias personas la acusaran de «odio». «Es absurda la idea de que las mujeres como yo —que hemos sido empáticas con las personas trans durante décadas, con las que sentimos afinidad porque son vulnerables de la misma manera que las mujeres, es decir, a la violencia masculina,— ‘odiamos’ a las personas trans porque pensamos que el sexo es real y tiene consecuencias vividas», dijo la escritora.

Fuente: https://actualidad.rt.com