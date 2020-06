Jueces dictan fianza de $us 15.000 para exministro de Salud y $us 3.000 para excónsul en B…

*Nota: Los artículos de esta sección, Presidenciables, se publican automáticamente con un título generado por los primeros 90 caracteres del tuit monitoreado.

Jueces dictan fianza de $us 15.000 para exministro de Salud y $us 3.000 para excónsul en Barcelona, implicados en sobreprecio de respiradores de régimen de facto; mientras que al exministro de mi gobierno, Carlos Romero, le piden $us 50.000 por luchar contra la corrupción.





Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma

