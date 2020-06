La explosión de un camión cisterna en China deja al menos 9 muertos y 112 heridos

Producto de la potente onda expansiva se rompieron puertas y vidrios de algunas casas aledañas al lugar del accidente en la provincia de Zhejiang.

Al menos 9 personas murieron y unas 112 resultaron heridas tras la explosión de un camión cisterna este sábado en una avenida en la provincia de Zhejiang (China), informan medios locales.

El incidente tuvo lugar en horas de la tarde en la autopista G15, que conecta las ciudades de Shenyang y Haikou. De momento se desconoce lo que causó la explosión y la sustancia que se transportaba.

Una cámara ubicada en el interior de un vehículo que circulaba por la zona captó el momento en que ocurrió la poderosa explosión y se observa cómo vuelan restos por los aires.

Otras impactantes imágenes posteriores al incidente muestran varios automóviles incendiándose y gruesas columnas de humo negro mientras los equipos de emergencia trabajan para socorrer a las víctimas.

